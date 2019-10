Pozostatky generála Franca previezli z mauzólea do rodinnej hrobky

Príbuzní vynášajú rakvu s telesnými pozostatkami generála Francisca Franca z veľkolepého štátneho mauzólea pri Madride vo štvrtok 24. októbra 2019. Španielsko exhumovalo telesné pozostatky generála Francisca Franca 44 rokov po jeho smrti. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Madrid 24. októbra (TASR) - Telesné pozostatky bývalého španielskeho diktátora generála Francisca Franca previezli vo štvrtok z monumentálneho mauzólea v Údolí padlých pri Madride a uložili do jednoduchej hrobky na cintoríne v neďalekom mestečku Mingorrubio en el Prado.Po exhumácii z hrobky v mauzóleu rakvu s telom, zahalenú do červenej látky s rodinným erbom a s vencom z vavrínových listov so stuhami vo farbách španielskej zástavy, vyniesli pred budovu. Prítomný kňaz tam v kruhu rodiny preniesol modlitbu, rakvu požehnal znamením kríža a pokropil svätenou vodou. Následne rakvu autom previezli k vrtuľníku, ktorý ju odviezol k novému miestu uloženia. Francove pozostatky pochovali do rodinnej hrobky po boku jeho manželky, informoval spravodajský server BBC.Španielsky premiér Pedro Sánchez v televíznom prejave uviedol, že exhumácia bola krokom k zmiereniu.zdôraznil.dodal španielsky premiér podľa agentúry Reuters.Exhumácia, o ktorej po dlhej diskusii a sporoch rozhodla španielska vláda, bola neverejná.Ako uviedla agentúra AP, s cieľom zaistiť súkromný charakter tohto aktu a v snahe predísť tomu, aby sa zábery z neho objavili na sociálnych sieťach, vláda zakázala 22 Francovým príbuzným, predstaviteľom vlády i zamestnancom pohrebnej služby, aby mali v mauzóleu pri sebe mobilné telefóny.Francisco Franco vládol v Španielsku od konca občianskej vojny (1936–39) až do svojej smrti 20. novembra 1975. V bazilike mauzólea v Údolí padlých ho pochovali v novembri 1975, tri dni po jeho smrti. Okrem neho sú tam uložené aj telesné pozostatky desaťtisícov obetí občianskej vojny.Socialistický premiér Sánchez, ktorému sa vlani nepodarilo realizovať zámer s Francovou exhumáciou, chcel, aby sa celý akt uskutočnil ešte do predčasných volieb vypísaných v Španielsku na 10. novembra. Opozičné strany označujú Sánchezovo úsilie za súčasť predvolebnej kampane.