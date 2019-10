V prípade R2 Kriváň-Mýtna bola opäť podaná námietka, súťaž sa predĺži

Ilustračná snímka Foto: TASR/Henrich Foto: TASR/Henrich

Bratislava 24. októbra (TASR) – V súťaži na výstavbu rýchlostnej cesty R2 Kriváň – Mýtna bola opäť podaná námietka. Celý proces súťaže sa tak môže predĺžiť o tri až štyri mesiace. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Michaela Michalová. Podpis zmluvy o dielo predpokladajú diaľničiari v marci 2020.Námietka od uchádzača Združenie CEDIS, CESTY SK, INC SPA bola doručená vo štvrtok, teda v posledný možný deň. Rozhodne o nej Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO).zdôraznila Michalová.NDS v júni 2019 prijala ponuku Združenia R2 Kriváň – Mýtna (Doprastav, Strabag, Eurovia SK, Eurovia CS). Proti rozhodnutiu o vyhodnotení ponúk NDS dostala v júni námietku od neúspešného uchádzača. Diaľničiari vnímali podanú námietku ako obštrukčnú, pretože posledný uchádzač ponúkol oproti víťazovi cenu vyššiu o viac ako 21 miliónov eur, zároveň jeho technické riešenie podľa NDS výraznejšie zasiahne do prírodného prostredia a má vyššie prevádzkové náklady. Navyše uchádzač, ktorý podal námietku, doposiaľ nikdy nerealizoval výstavbu diaľnic alebo rýchlostných ciest v SR.ÚVO vtedy rozhodol o námietke proti vyhodnoteniu ponúk v súťaži na výstavbu rýchlostnej cesty R2 Kriváň – Mýtna. Na základe tohto rozhodnutia, ktoré nadobudlo právoplatnosť 3. septembra, musela NDS opätovne vyhodnotiť ponuky uchádzačov. Diaľničiari konštatovali, že trvajú na správnosti a zákonnosti procesu vyhodnotenia ponúk.doplnila hovorkyňa NDS.