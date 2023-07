Pozostatky strojov Hawker Hurricane sa našli v ukrajinskom lese, zakopané tam boli od čias druhej svetovej vojny

Podobná legislatíva sa používa aj dnes

Lietadlá boli úmyselne zakopané

2.7.2023 (SITA.sk) - V lese na Ukrajine našli hrdzavejúce pozostatky ôsmich britských bojových lietadiel Hawker Hurricane z obdobia druhej svetovej vojny. Referuje o tom spravodajský web BBC Lietadlá poslala Británia do Sovietskeho zväzu po invázii nacistického Nemecka do krajiny v roku 1941. Boli súčasťou balíka spojeneckej vojenskej podpory Sovietskemu zväzu, ktorú zaplatili USA v rámci takzvanej schémy Lend-Lease.Podobnú legislatívu dnes používa americká vláda na posielanie vojenskej pomoci Ukrajincom, ktorí sa už viac ako rok snažia vyhnať ruské sily zo svojej krajiny.Odborníci na letectvo tvrdia, že je to prvýkrát, čo sa našli pozostatky toľkých lietadiel Hawker Hurricane na Ukrajine.„Je veľmi zriedkavé nájsť toto lietadlo na Ukrajine,“ tvrdí Oleks Štan, bývalý pilot leteckej spoločnosti, ktorý vedie vykopávky. „Je to veľmi dôležité pre našu históriu letectva, pretože sa tu predtým nenašli žiadne lietadlá zahrnuté do Lend-Lease.“Celkovo bolo do ZSSR v rokoch 1941 až 1944 vyslaných asi 3-tisíc strojov Hawker Hurricane na podporu sovietskeho vojnového úsilia. Väčšina z nich bola zničená v boji alebo neskôr rozobraná na súčiastky.Niektoré lietadlá boli po vojne zámerne zničené a zakopané, aby za ne Sovieti nemuseli platiť Spojeným štátom. Podľa legislatívy Lend-Lease bol Sovietsky zväz povinný zaplatiť za akékoľvek darované vojenské vybavenie, ktoré zostalo nedotknuté po skončení nepriateľských akcií.