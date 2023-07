Wagnerovská vzbuda posilnila Putinovo postavenie, tvrdí predseda Štátnej dumy

2.7.2023 (SITA.sk) - Predseda ruskej Štátnej dumy Viačeslav Volodin v nedeľu uviedol, že minulotýždňová vzbura Wagnerovej skupiny pomohla vodcovi Vladimirovi Putinovi , pretože „ešte viac posilnil svoju pozíciu v krajine aj vo svete“.Volodin na Telegrame uviedol, že Putin „urobil všetko pre to, aby zabránil krviprelievaniu a zmätku“, pričom vysvetlil bojovníkom z Wagnerovej skupiny „skutočný stav vecí“.„Navrhol, aby tí, ktorí chcú brániť Rusko, pokračovali vo svojej službe so zbraňami v rukách. Pokiaľ viem, mnohí z nich s tým súhlasili,“ povedal Volodin.Okrem toho predseda Štátnej dumy povedal, že analyzoval „problémy“, ktorým Rusko čelilo v minulosti, a vraví, že je presvedčený, že ak by krajinu v rokoch 1917 a 1991 viedol „niekto ako Putin“, nebola by revolúcia v Rusku a Sovietsky zväz by sa nerozpadol.