Pozrime sa deťom „na zúbky“

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 6. septembra (OTS) - Že sú jeho základnou oporou aj rodičia, netreba hovoriť. Kedy a ako začať so starostlivosťou o zúbky u tých najmenších sme sa porozprávali s detskou stomatologičkou,zo Schill Dental Clinic Dieťa by prvýkrát do zubnej ambulancie malo prísť len na pohovor a nie vtedy, keď už má bolesť. Cieľom je, aby sa zoznámilo s ambulanciou a s personálom, najlepšie formou hry.Prvú prevenciu odporúčam od pol roka - rodič sa naučí správnu techniku čistenia zubov a bude poučený o správnej výžive na podporu dentálneho zdravia . Mala by sa stihnúť do obdobia, keď sa prerežú dočasné stoličky.Najčastejšie problémy sú kazy, úrazy a vývojové chyby. Bezprostredne po prerezaní zubov sa v ústnej dutine môžu vyskytnúť fľaškové alebo cumlíkové kazy. Sú to prvé kazy vznikajúce na horných predných zuboch a prvých stoličkách, ak dieťa zaspáva s fľašou so sladenými nápojmi. Najprv vznikajú biele kriedové škvrny na sklovine, ktoré sa neskôr šíria po celom obvode zuba, až kým vzniknú defekty a následne dochádza k odlomeniu časti zuba.Do 3 rokov kazy vznikajú najčastejšie na žuvacích plôškach dočasných stoličiek. Ide o kazy z nedostatočnej hygieny, ktoré vznikajú v ryhách a jamách.V predškolskom veku ( 3-6 rokov) sa objavujú medzizubné kazy, keď sa zuby dostanú do kontaktu a následne pod kontaktnou plôškou sa vytvorí ťažko dostupný priestor.U školákov (6-15 rokov) sa najčastejšie tvoria kazy na žuvacích plôškach šestoriek (prvé trvalé stoličky), neskôr v priestore medzi trvalou a dočasnou stoličkou.V tomto veku treba venovať veľkú pozornost kontaktným plôškam všetkých zubov ako dočasných tak aj trvalých zubov.Z hľadiska vývoja zdravých zubov sa odporúča po každom kŕmení, podaní lieku vo forme sladkého sirupu, sladeného čaju, vyčistiť predné zúbky vlhkou kefkou spôsobom stierania.V noci je vhodné pitie len nesladených nápojov. Dojčenie je vhodné prerušiť po prerezaní prvých zubov a naučiť dieťa piť z pohára. V tomto období sa vyvíjajú sklony k zlozvykom - návyk na cumeľ, cmúľanie palca, dýchanie ústami...Podávanie sladkostí má byť kontrolované a má byť súčasťou hlavného jedla. Je vhodné naučiť deti piť od smädu nesladený čaj alebo vodu.Dôležité je takisto naučiť rodiča čistiť zuby mäkkou kefkou, stieraním a medzizubné priestory niťou alebo medzizubnými kefkami. Všetky zuby, všetky zubné plôšky musia byť čisté. K preventívnym opatreniam patrí aj fluoridácia. Optimálna je s detskou zubnou pastou a počas dentálnej hygieny flouridačnými prípravkami.V prípade korekcie po sanovaní chrupu je odporučená konzultácia s čeľustným ortopédom , ktorý zváži či je potrebná korekcia. Na základe OPG snímku (panoramatický RTG snímok) je zrejmé, ako sa budú zúbky prerezávať, či sú už založené v kosti. Ak vidí lekár problém, odporučí čeľustnú ortopédiu, kde sa stanový liečebný plán, práve na základe odtlačkov a röntgenovej snímky. Štandardne sa udáva korekcia okolo 8. roku života, ale pri každom dieťati je to individuálne. Korunkami sa riešia rozsiahle defekty spôsobené kazom, úrazom alebo vývojovou anomáliou.Strach často vzniká v detstve nepríjemným zážitkom, nesprávnym konaním rodiny. Vhodné je vysvetliť a doma nacvičiť kroky, ktoré ho budú čakať. Dobré je vymyslieť krátky príbeh, povedať dieťaťu, že mu lekár zúbky pozrie, umyje, prípadne pohladká zuby. Rodičia nesmú používať slovo neboj sa, lebo práve tým dieťa dostáva pocit, že sa niečoho musí báť. Treba nechať na lekára komunikáciu s dieťaťom, aby si ho získal na svoju stranu. V prípade spolupráce má byť dieťa odmenené. Ak dieťa nespolupracuje podáva sa sedácia pri vedomí, prípadne celková anestézia.Pečatenie zubov je preventívny a úplne bezbolestný zákrok na ochranu zubov pred vznikom zubného kazu. Spočíva v nanesení špeciálneho materiálu na zuby (najčastejšie zadné), a to najlepšie v čase hneď po prerezaní zubov. Najčastejšie sa pečatia žuvacie plochy stoličiek, aby sa baktérie spôsobujúce tvorbu zubného kazu nemohli dostať a usadiť do rýh a na ťažšie dostupné miesta v zadnej časti chrupu. Táto forma prevencie je vhodná zvlášť u detí v prípade mliečnych zubov, aby sa predišlo vzniku kazu na mliečnych zuboch a jeho šíreniu na trvalé. Pečatenie ochráni plôšku zuba tri až päť rokov. Treba zdôrazniť, že pečatia sa len zdravé zuby, ktoré majú na povrchu ryhy alebo jamky, ktoré sa ťažko čistia. Nepečatia sa zuby, ktoré majú kaz alebo sú v procese liečby.