Sopka Etna opäť vybuchovala: Miestne úrady sú ostražité

Rím 6. septembra (TASR) - Na sopke Etna na talianskom ostrove Sicília zaznamenali v utorok a v stredu opäť niekoľko sérií výbuchov. Miestne úrady civilnej ochrany preto v stredu posilnili monitorovanie situácie. Stupeň pohotovosti pred erupciou zo zeleného na žltý úrady zvýšili už koncom minulého týždňa, keď sa zvýšila aktivita sopky.Sopka Etna začala opäť prejavovať zvýšenú aktivitu v auguste, pričom chrlila do vzduchu popol a lávu. Prebudila sa pritom koncom júla, jej činnosť však nemala až takú intenzitu.Etna je s nadmorskou výškou 3350 metrov najvyššou aktívnou sopkou Európy. Obyvatelia Sicílie využívajú jej úrodné svahy na poľnohospodárske účely. Sopka je taktiež obľúbeným cieľom turistov, pripomenula AP.K poslednej veľkej erupcii Etny došlo v zime na prelome rokov 2008-09.Koncom marca tohto roku časopis Bulletin of Volcanology napísal, že Etna sa zosúva do Stredozemného mora, pričom stálou rýchlosťou - asi 14 milimetrov za rok.