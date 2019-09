Pozrite sa pravde do očí! Podľa nich zistíte ľudskú povahu

Čítať z ľudskej tváre sa ľudia snažia už od nepamäti. Aj dnes často túžime odhaliť povahu človeka, ktorý nám skríži cestu či v pracovnom, alebo v súkromnom živote. Súvislosti medzi črtami tváre a ľudským charakterom hľadá náuka zvaná fyziognomika. Ak aj vy chcete odkryť rúško tajomstva poznania ľudskej povahy a pozrieť sa pravde do očí, tak čítajte ďalej.

Toto všetko o vás a o druhých dokáže prezradiť tvar a farba očí.

Charakteristika podľa tvaru oka

1. Mandľový tvar očí

Človek s týmto tvarom očí sa môže pochváliť veselou a dobrou povahou. V pohľade mandľových očí sa skrýva úprimnosť a prešibanosť šelmy zároveň. A práve toto nás mnohokrát pomýli a myslíme si o ňom, že je falošný a neúprimný. Opak je však pravdou. Jeho prešibanosť spočíva skôr v humornom pohľade na svet a je vyjadrením šikovnosti a bystrosti.

2. Malé oči

Charakterizujú osobu s mierne negatívnymi povahovými vlastnosťami. Tento človek býva trochu hašterivý a neúprimný. V spoločnosti chce byť dominantný, no nie vždy sa mu to darí. Často sa preto stresuje a je nervózny. Jeho silnou pozitívnou vlastnosťou je zmysel pre humor, ktorý mu pomôže mnohé prekonať. Pozor však, muž s malými očami býva nestály v láske.

3. Veľké oči

Veľké oči, ktoré bývajú mierne zodvihnuté pri koreni nosa a pri spánkoch klesajú nadol, sú znakom bystrého a rozumného človeka. Trochu smutný výraz očí prezrádza aj jeho melancholickú a hĺbavú povahu. Obľubuje všetko krásne nielen na povrchu, ale aj vo vnútri. Ak váš partner má veľké oči, budete s ním šťastná. Takýto muž je totiž nekonfliktný a zmierlivý.

Charakteristika podľa farby očí

1. Zelené oči

Takúto farbu očí máva človek dôverčivý a dobroprajný. Vo svojich prejavoch je spontánny a niekedy až detinsky naivný. V spoločnosti sa dokáže odviazať, rád sa zabáva, no rovnako obľubuje aj samotu. Jeho hlavnú povahovú črtu predstavuje spontánnosť, no dokáže si vo všetkom, čo robí, určiť hranice. O ľuďoch so zelenými očami sa traduje, že sú falošní. To vôbec nie je pravda. Neznášajú však konflikty, preto niekedy zvolia radšej milosrdnú lož.

2. Modré oči

Človek s modrými očami mnohokrát pôsobí chladne a namyslene. To je však len zdanie. V skutočnosti je vo svojom vnútri priateľský, no nedokáže prejaviť navonok svoje city. Má sklony k náladovosti a pesimistické nálady sa veľakrát striedajú s optimistickými. Modrookí ľudia poznajú všetky poryvy duše a bývajú skvelí psychológovia.

3. Hnedé oči

Človek s hnedými očami má úprimnú a dobrácku povahu, rád pomáha ľuďom a dokáže sa tešiť z radosti druhých. Takmer nikdy nemá egoistické chúťky a často myslí viac na iných ako na seba. Vyniká logickým myslením, no v práci sa mu veľmi nedarí presadiť. Zrejme je to preto, že vždy uprednostňuje druhých, až potom seba.