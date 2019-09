Česká speváčka Debbi prichádza s novým singlom Together

Speváčka Debbi, archívne foto. Foto: youtube Foto: youtube

Bratislava 22. septembra (TASR) – Česká speváčka Debbi vydáva nový singel Together. Autorkami piesne sú stále vyhľadávanejšia skladateľka Patricie Fuxová a basgitaristka Nela Sasková, ktorá s Debbi hrá v jej sprievodnej skupine. TASR o tom informoval PR manažér Tomáš Karpel.hovorí dvadsaťšesťročná speváčka o novinke. Tú jej prvýkrát pustila basgitaristka Nela Sasková, ktorú ako interpretku poznajú fanúšikovia rappera Lipu. S ním naspievala úspešný duet Ve vzpomínkách, alebo jeho libereckého kolegu Sebastiana.neskrýva Debbi svoje nadšenie.Veľký autorský podiel má na nej okrem Saskovej aj Patricie Fuxová, hlavná tvár dievčenskej skupiny Vesna. Ako skladateľka spolupracovala s významnými osobnosťami českej pop music, medzi nimi sú Lucie Bílá, Karel Gott, Václav Neckář alebo aj Ilona Csáková. Súčasný popový zvuk má na starosti producent Ondřej Turták alias ODD a anglický text vzišiel z pera dvojice Tomáš Dvořák a Alasdair Bouch.Pre Debbi je to po predminulom albume Break, ktorý jej priniesol aj Cenu Anděl v kategórii Sólová interpretka roka, jej druhý singel. Na jar vydala pieseň Lighthouse, ktorá sa prebojovala do prvej desiatky najhranejších domácich skladieb v Čechách.Jeseň bude pre túto rusovlásku v znamení divácky veľmi obľúbenej televíznej šou Tvoja tvár znie povedome. Debbi sa v nej každý týždeň premení na niektorú z hviezd domácej či svetovej hudobnej scény.teší sa speváčka na nasledujúce týždne.