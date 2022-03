Pozrite si video, ktoré zachraňuje životy

MAREC - európsky mesiac povedomia o kolorektálnom karcinóme

Prevenciou môžeme predísť rakovine hrubého čreva

Myslíte DOSTATOČNE na preventívnu starostlivosť?

Spájame sily

16.3.2022 (Webnoviny.sk) - Tu si môžete pozrieť video, ktoré zachraňuje životy. Pravdepodobne každý z nás pozná niekoho, komu bola diagnostikovaná rakovina hrubého čreva a konečníka. Tieto dva druhy rakoviny sú druhou najčastejšou onkologickou diagnózou v Európe u žien a treťou u mužov. Na Slovensku ho každý rok diagnostikujú približne 4800 ľuďoma tvorí viac ako 12 percent všetkých úmrtí na onkologické ochorenia v Európe.Tomu by sa však dalo zabrániť prevenciou a skorou diagnostikou. Včasné štádia tohto ochorenia sa až v 90 percentách dajú úspešne riešiť odstránením nádoru bez potreby akejkoľvek ďalšej liečby.Dobrou správou je, že vzniku rakoviny hrubého čreva a konečníka sa dá v mnohých prípadoch vyvarovať a je veľmi dobre liečiteľná, ak sa diagnostikuje v ranom štádiu. Rakovine hrubého čreva a konečníka sa dá predísť dodržiavaním zdravého životného štýlu. Dôležité je nefajčiť, vyhýbať sa alkoholu, udržiavať si zdravú hmotnosť, vyhýbať sa konzumácii červeného a priemyselne spracovaného mäsa, jesť dostatok ovocia a zeleniny, pravidelne sa venovať pohybu a zúčastňovať sa preventívnych vyšetrení. Pravidelný skríning rakoviny hrubého čreva a konečníka je dôležitý, pretože mnoho ľudí s týmto ochorením nemusí mať žiadne príznaky niekoľko rokov.Poznanie príznakov rakoviny hrubého čreva a konečníka môže prispieť ku skoršej diagnostike a výrazne zlepšiť šance na úspešnú liečbu. Hlavné príznaky rakoviny hrubého čreva a konečníka, ktoré môžu byť prítomné sú: zmena vo vyprázdňovaní stolice, ktorá trvá viac ako niekoľko dní (hnačka, zápcha, prípadne ich striedanie alebo pocit, že sa črevo úplne nevyprázdnilo), užšia “ceruzková” stolica, krv v stolici (červená), krvácanie z konečníka, časté nadúvanie, plynatosť, kŕče a bolesti v bruchu, strata hmotnosti bez známeho dôvodu, pocit únavy a slabosti, bolesť v spodnej časti chrbta. Ľudia s rakovinou hrubého čreva a konečníka môžu mať niektorý, všetky, alebo žiadne z vyššie uvedených príznakov.Odporúčaným skríningovým vyšetrením v populácii s bežným rizikom rakoviny hrubého čreva a konečníka (kolorektálneho karcinómu) na Slovensku je test na okultné (skryté) krvácanie do stolice (TOKS) od 50 roku veku s kolonoskopiou v prípade, že výsledok testu je "pozitívny.” Tento postup je účinný nielen na odhalenie nádorov hrubého čreva, ale aj predrakovinových lézií- polypov.Približne 8 percentám ľudí pri kolonoskopii po pozitívnom výsledku testu na okultné krvácanie zistia polypy Pri histológii sa ukáže, že 3 percentá z týchto polypov sú rakovinového charakteru. Väčšina prípadov kolorektálneho karcinómu sa vyskytuje u ľudí starších ako 50 rokov, preto sa pravidelný skríning odporúča od tohto veku.Na Slovensku bol v septembri 2021 oficiálne zahájený štátom riadený pozývací skríning karcinómu hrubého čreva a konečníka tých poistencov, ktorí v posledných dvoch rokoch neabsolvovali TOKS, alebo v posledných 10 rokoch neabsolvovali kolonoskopiu a nemajú diagnózu rakoviny hrubého čreva a konečníka. Zdravotné poisťovne formou listu vyzvali doteraz 152 000 poistencov, aby sa zúčastnili preventívneho skríningu. Podľa štatistík zdravotných poisťovní doteraz na pozvanie odpovedalo iba necelých 10 percent. Prezidentka pacientskej organizácie NIE RAKOVINE Jana Pifflová Španková je presvedčená, že táto situácia by sa mala v budúcnosti zmeniť. “Na pomerne nízkej účasti v uplynulých dvoch rokoch sa podpísala aj pandémia Covid -19. Ľudia mali obavy kvôli riziku nákazy ísť k svojmu všeobecnému lekárovi. V najbližších mesiacoch budú pacienti prichádzať aj s pokročilými nádormi hrubého čreva a konečníka. Kvôli odkladanej prevencii nám hrozí doslova pandémia rakoviny hrubého čreva. O to dôležitejší je dôraz na prevenciu kolorektálneho karcinómu v najbližšej dobe,” hovorí Jana Pifflová Španková.Pacientska organizácia NIE RAKOVINE a EUROPACOLON SLOVENSKO spolu s ďalšími pacientskymi organizáciami z ďalších 30 krajín spojených ako Digestive Cancers Europe spoločne spúšťajú medzinárodnú informačnú kampaň Marec - Európsky mesiac povedomia o kolorektálnom karcinóme ECCAM. Kampaň sa zameriava na informovanie o príznakoch kolorektálneho karcinómu, jeho vyhľadávanie v populácii a liečbu vo včasných štádiách. Na Slovensku sa k nej pridáva aj Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Národný onkologický ústav, NOI - Národný onkologický inštitút, Hyundai Slovensko, Servier Slovensko a Slovenská gastroenterologická spoločnosť.“Pre pacientov sme vytvorili aj takzvanú MAPU POMOCI Je to zoznam gastroenterologických ambulancií aj s kontaktmi na lekárov na celom Slovensku, ktorí sa k tejto iniciatíve pripojili. Na tieto ambulancie sa môžu pacienti s podozrením na kolorektálny karcinóm obrátiť kvôli prevencii alebo v prípade príznakov,” vysvetľuje Jana Pifflová Španková prezidentka aliancie NIE RAKOVINE.Národný onkologický inštitútDigestive cancers Europe-ECCAMInformačný servis