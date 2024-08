Pozvánku na olympijskú kvalifikáciu dostali aj hráči z KHL, slovenský dres si oblečú aj hráči zo zámoria

Pozvánka aj pre hráčov z KHL

Budú hrať v Turíne aj Rusi?

15.8.2024 (SITA.sk) - Súčasťou slovenskej hokejovej reprezentácie na blížiacej sa domácej kvalifikácii o postup na ZOH 2026 do Talianska budú aj ďalší traja hráči zo zámoria - obranca Patrik Koch aj útočníci Miloš Kelemen Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) o tom informoval na sociálnych sieťach.Už skôr potvrdil, že súčasťou bratislavského turnaja budú aj Adam Sýkora Martin Pospíšil . Celú nomináciu plánuje zväz zverejniť na tlačovej konferencii v pondelok 19. augusta.Kanadský kouč Craig Ramsay tak bude mať minimálne sedem hokejistov, ktorí na klubovej úrovni pôsobia v zámorí. Pozvánku do národného tímu údajne dostali aj hráči z ruskej KHL , no SZĽH ešte nepotvrdil účasť ani jedného z nich.V úvode zväz z kádra predstavil spoluhráčov z New Jersey Devils - mladého obrancu Šimona Nemca a skúseného krídelníka Tomáša Tatara. Po nich potvrdil aj Martina Pospíšila a potom aj Adama Sýkoru. Zo spomenutej sedmičky hráčov na tohtoročných majstrovstvách sveta v Česku nehral za Slovákov iba Adam Sýkora.Slováci na predchádzajúcich ZOH v čínskom Pekingu získali vo februári 2022 bronzové medaily. O účasť na nasledujúcich ZOH však musia bojovať v kvalifikácii, keďže v rebríčku Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) boli po minuloročných MS až na 9. pozícii a tá im patrí aj v súčasnosti.Aj na predchádzajúci olympijský turnaj v Pekingu sa museli dostať cez kvalifikačné boje a napokon to dotiahli až k cennému kovu. Na turnaji v Bratislave od 29. augusta do 1. septembra budú súpermi Slovákov postupne Rakúšania, Maďari a Kazachovia. Pod päť kruhov sa dostanú víťazi každej z troch skupín tejto fázy, ďalšie sa uskutočnia v lotyšskej Rige a dánskom Aalborgu.Je možné, že z IIHF dodatočne "posunie" na ZOH 2026 ešte jeden národný tím, keďže medzi účastníkmi nateraz figurujú aj Rusi a zatiaľ nie je jasné, či v čase konania turnaja budú späť súčasťou medzinárodného hokeja. Vypadli z neho po tom, ako ruské vojská vo februári 2022 rozpútali vojnu na ukrajinskom území a tá stále trvá.