Real Madrid získal šiestykrát Superpohár UEFA. Ak bude treba 50 gólov, strelím ich, vraví Mbappé

15.8.2024 (SITA.sk) - Kylian Mbappé zažil snový debut v drese Realu Madrid . Vo svojej premiére v drese španielskeho kráľovského veľkoklubu strelil gól a prispel ním k triumfu nad Atalantou Bergamo 2:0 (0:0) v súboji o Európsky superpohár vo Varšave. Mbappé sa vrátil do tréningového procesu len pred vyše týždňom a ani nie 70 minút mu trvalo, kým si otvoril strelecký účet v drese úradujúceho španielskeho šampióna.V 68. min ambiciózny Francúz vyťažil z prihrávky Juda Bellinghama a stanovil na konečných 2:0. Deväť minút predtým strelil Federico Valverde prvý gól španielskeho multišampióna. Výsledkom bol zisk rekordného šiesteho Superpohára UEFA pre "Los Blancos"."Čakal som dlho a konečne som sa dočkal. Hrať v drese Realu a pre fanúšikov Realu je pre mňa krásny darček. Bola to skvelá noc," uviedol Kylian Mbappé plynulou španielčinou v rozhovore pre Movistar. Na trávniku pobudol 83 minút, potom ho vystriedal Maročan Brahim Diaz "Som súčasť Realu Madrid a ak bude treba streliť 50 gólov, pokúsim sa o to. Dôležitejšia však bude tímová súhra a spoločné víťazstvá. Chceme sa neustále zlepšovať a ukázať, že tento tím nemá žiadny limit," doplnil 25-ročný Francúz s hodnotou 199 miliónov eur. Anglický supertalent Jude Bellingham na adresu Mbappého skonštatoval: "Je to jeden z tých hráčov, na ktorých sa chodia pozerať fanúšikovia. Po prvom zápase mám pocit, akoby bol s nami už veľmi dlho. Je brilantný, zdobia ho ostrosť aj mimoriadne technické kvality. A tiež je to skvelý tímový hráč. Zaslúži si maximálny rešpekt aj uznanie."Mbappé v stredu na Národnom štadióne vo Varšave nastúpil na hrote útoku s krídlami Viníciusom a Rodrygom, resp. kráľom stredu poľa Bellinghamom za sebou. Už v prvom polčase mohol skórovať Rodrygo, ktorý v závere prvého dejstva trafil brvno talianskej bránky.Veľká chvíľa nového hráča s číslom 9 prišla až v 68. min. Mbappé si nabehol do šestnástky na skvelú prihrávku Bellinghama a z blízkosti penaltového bodu zakončil do šibenice. Argentínsky brankár v službách Atalanty Juan Musso bol bez nároku na zákrok."Mbappé má za sebou vydarenú premiéru. Máme veľkú útočnú silu a bude pre nás nesmierne dôležité, aby sme našli správu rovnováhu v ofenzíve. Od toho bude v mnohom závisieť, či bude naša sezóna úspešná," uviedol tréner Realu Madrid Carlo Ancelotti "V zápase boli aj momenty, keď sme ho mohli rozhodnúť, ale nepodarilo sa nám to," zhodnotil tréner Atalanty Bergamo Gian Piero Gasperini