Práca doma je čoraz viac „in“. Aj u slovenských manažérov

Dôverujete zamestnancom, že pracujú na diaľku efektívne? Slovensko: Európa (19 krajín): Úplne dôverujem/skôr dôverujem 57 % 58 % Mám malú dôveru 28 % 22 % Vôbec nedôverujem 6 % 8 % Neviem 8 % 12 %

Zdroj: Prieskum Microsoftu (december 2016 – január 2017)

Praha/Bratislava - 20. septembra (OTS) - Až 57 percent manažérov malých a stredných firiem verí svojim podriadeným, že budú efektívne pracovať aj mimo kancelárie. A iba pre šesť percent opýtaných je takýto typ práce nepredstaviteľný. Podobne sú na tom aj ich kolegovia v Európe, kde práci na diaľku plne dôveruje 58 % manažérov. Vyplýva to z minuloročného prieskumu spoločnosti Microsoft v 19 európskych krajinách vrátane Slovenska a Česka.Dôvodom rastu dôvery manažérov práci na diaľku je, že flexibilita je v súčasnosti pre mnohých záujemcov o prácu čoraz dôležitejšia. Podľa prieskumu portálu Platy.sk je dokonca možnosť manažovať si čas a prácu po svojom najdôležitejším pracovným benefitom pre polovicu uchádzačov o prácu z generácie mileniálov (cca do veku 35 rokov).Slobodu výberu miesta na prácu či už v kancelárii, doma, v kaviarni či v zdieľaných priestoroch podporuje dlhodobo aj Microsoft. Spoločnosť už šiesty rok po sebe vyhlasuje Deň spolupráce odkiaľkoľvek , ktorý tento rok pripadne na. Cieľom iniciatívy je inšpirovať firmy aj organizácie na zvýšenie flexibility v práci.,“ uviedla, manažérka komunikácie Microsoftu pre Česko a Slovensko. IT spoločnosť zaviedla flexibilné pracovné prostredie pred piatimi rokmi a efektom sú nielen spokojnejší zamestnanci, ale aj vyšší výkon, viac inovácií aj lepšie fungujúca tímová práca a nižšie náklady.Podľa prieskumu Microsoftu už viac než tretina Slovákov využíva na prácu domov, zhruba pätina pracuje pravidelne aj v zdieľaných kanceláriách. Obľúbenými miestami sú aj prestávky počas cestovania či kaviarne. „,“ potvrdila, zakladateľka bratislavskej zdieľanej kancelárie Coworking Cvernovka.Podľasa názory na flexibilitu práce rôznia, predovšetkým čo sa týka miery využitia. „,“ uviedol, člen Predstavenstva HRcomm zodpovedný za oblasť Motivácia a riadenie výkonnosti. Pre úspešné zavedenie práce na diaľku je podľa neho nevyhnutné, aby si zamestnanci uvedomili, že získajú nielen slobodu, ale zároveň zodpovednosť za svoj pracovný čas, ktorý by mali využiť čo najproduktívnejšie.Nový trend potvrdila aj, konateľka americkej spoločnosti 3M v Bratislave, ktorá sa venuje inováciám v priemysle. Spoločnosť na Slovensku zamestnáva tím 40 ľudí: ,,Na prácu odkiaľkoľvek sú nevyhnutné technológie, ktoré umožňujú členom tímu bezpečné zdieľanie dokumentov a rýchlu vzájomnú komunikáciu. Microsoft predstavil inovatívnu cloudovú službu Microsoft 365, ktorá okrem iného obsahuje aj známe funkcionality Office 365 ako napríklad obľúbenú platformu na tímovú spoluprácu Microsoft Teams či poznámkový blok OneNote. Od leta tohto roku môžu firmy do 300 zamestnancov využívať nástroj Microsoft Teams vo verzii Freemium dokonca zadarmo . Spoločnosť sa tak snaží podporiť malých a stredných podnikateľov v digitálnej transformácii a umožniť každému pracovať v tíme efektívne odkiaľkoľvek. Aj malé tímy tak môžu na diaľku komunikovať, zdieľať kalendáre, flipcharty, spoločné virtuálne stretnutia či dokumenty. Výhodou profesionálnych cloudových nástrojov je aj vysoká bezpečnosť dát.Prieskum Slovenské firmy – moderné či zaostalé? prebehol v 19 európskych krajinách vrátane Slovenska a Česka od decembra 2016 do januára 2017. Celkový počet respondentov bol 12 804. Respondenti boli z mikrofiriem (1 – 9 pracovníkov), malých (do 49 pracovníkov) a stredných (do 250 pracovníkov) firiem. Prieskum bol realizovaný v spolupráci s Ipsos Mori.