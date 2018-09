Poslanci NRSR debatujú o limitoch na členov strán

NRSR, ilustračná snímka. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 20. septembra (TASR) - Poslanci Národnej rady SR pokračujú v rokovaní o novele zákona o politických stranách, ktorá má priniesť viaceré novinky pre fungovanie strán. Otvorili ňou ôsmy rokovací deň 34. schôdze parlamentu.Novela má napríklad zaviesť limity na počet členov, upraviť financovanie strán, ale aj zakázať používanie mena lídra v názve strany, či zabrániť znovuzakladaniu strán ľuďmi, ktorých predchádzajúcu stranu rozpustili. O návrhu zrejme parlament na aktuálnej schôdzi nerozhodne, mal by o ňom hlasovať až na októbrovej schôdzi.Snemovňa má okrem tohto návrhu otvorenú aj debatu o novele zákona, ktorou sa majú zvýšiť základné platy starostov a primátorov. Poslancov čaká popoludní pravidelná Hodina otázok. Premiér Peter Pellegrini, ktorému patrí prvých 15 minút, má odpovedať na otázky o krokoch na integráciu Rómov, o výsledkoch rokovania slovenskej a českej vlády a mal by tiež zhodnotiť výjazdové rokovanie kabinetu vo Svidníku. Otázky mu položili jeho spolustraníci zo Smeru-SD.Po Hodine otázok a interpeláciách by malo zasadať poslanecké grémium a dohodnúť sa, ako bude ďalej pokračovať schôdza. Jej program je už takmer vyčerpaný.