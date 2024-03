Práca v stavebníctve neláka, zamestnanci chýbajú vo výrobe materiálov i priamo na stavbách

Stavebníctvo má veľkú perspektívu do budúcnosti

Práca v stavebníctve neláka z viacerých dôvodov

20.3.2024 (SITA.sk) - Vážny nedostatok pracovníkov v stavebníctve sa prejavuje nie len vo výrobe stavebných materiálov, ale aj priamo na samotných stavbách. Potvrdil to v stredu pre agentúru SITA štátny tajomník Ministerstva dopravy SR Igor Choma po otvorení Pavilónu vzdelávania a inovácií v rámci tradičného jarného veľtrhu Coneco, ktorý otvára hlavnú stavebnú sezónu.„Chýbajú odborné profesie robotnícke, ale aj v riadení stavieb, a to na všetkých úrovniach od stavbyvedúceho až po riaditeľov. Potrebujeme ľudí aj do riadenia technológií, to spektrum je naozaj obrovské," priznal rezortný štátny tajomník, ktorý má v pôsobnosti práve stavebníctvo a výstavbu nájomných bytov.Prezentáciu možností štúdia stavebníctva na stredných odborných školách a stavebných fakultách univerzít, ako aj zavádzania moderných technológií v tomto sektore na najväčšom domácom stavebnom veľtrhu opäť zorganizoval Zväz stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) „Výstava vytvára priestor pre laickú aj odbornú verejnosť. Každý, kto chce a má záujem vidieť, čo sa dnes deje na stredných odborných školách, na univerzitách na stavebných odboroch, má možnosť načerpať množstvo informácií a rozhodnúť sa, či teda ide alebo nejde študovať," uviedol Igor Choma. Napriek problémom s chýbajúcimi pracovníkmi má podľa štátneho tajomníka slovenské stavebníctvo veľkú perspektívu aj do budúcnosti.„Stavať sa stále bude. Myslím si, že v najbližšom období sa bude stavať čoraz viac, a preto perspektíva umiestnenia sa na stavebnom trhu je veľmi veľká," očakáva. Podľa neho nie je to len o tom, že ľudia majú robotu, lebo už aj v stavebníctve sa cena práce zvyšuje a v krátkom čase bude veľmi zaujímavá.V prvom mesiaci tohto roka, na základe údajov Štatistického úradu SR , dosiahla priemerná mzda v stavebníctve 987 eur. Za celý rok 2023 to bolo 1 026 eur, rok predtým 915 eur, pričom zamestnanci v sektore v týchto dvoch rokoch mali z desiatich vybraných odvetví ekonomiky druhú najnižšiu mzdu. Na rovnakej pozícii sa udržala začiatkom tohto roka napriek poklesu pod tisíc eur. V roku 2020 bola priemerná mzda stavbárov 760 eur, v roku 2021 vzrástla na 818 eur, kedy bola tretia najnižšia z desiatky odvetví.Záujem o štúdium stavebníctva a prácu v tomto odvetví okrem nižšieho finančného ohodnotenia mohol klesnúť aj preto, lebo stavebníctvo má aj svoje úskalia.„Je to obyčajne o práci vonku, ak hovoríme o riadení stavieb. Dnes sa už viac presúva do kancelárie, to znamená, že aj tí, ktorí nechcú pracovať fyzicky a priamo na stavbe, majú možnosť byť pri využití všetkých možných technológií a uplatniť sa v stavebníctve aj v tomto smere," dodal pre SITA Igor Choma.