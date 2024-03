V druhom kole volieb podľa Korčoka zaváži aj účasť. Koho chce požiadať o vyslovenie podpory?

Národnostné menšiny považuje za obohatenie Slovenska

Uchádzať sa bude aj o voličov hnutia Slovensko

Mladí sú budúcnosťou krajiny

20.3.2024 (SITA.sk) - Kandidát na post prezidenta Ivan Korčok bude pred druhým kolom volieb hovoriť s prezidentskými kandidátmi Igorom Matovičom hnutie Slovensko ) a Krisztiánom Forróom Aliancia ) o tom, či mu vyjadria podporu. Povedal to v stredu v rozhovore pre agentúru SITA.Prieskumy predpovedajú súboj v druhom kole volieb medzi Petrom Pellegrinim Hlas-SD ) a občianskym kandidátom Ivanom Korčokom.„Chcel by som našim maďarským spoluobčanom povedať, že ich považujem za obohatenie Slovenska. Každý, kto ma pozná, vie, že to hovorím úprimne. A považujem ich za lojálnych občanov Slovenskej republiky," uviedol Korčok. Dodal, že to platí aj o ďalších príslušníkov národnostných menšín.Zdôraznil, že podporuje prijatie zákona o národnostných menšinách transparentným spôsobom a má to byť taký zákon, ktorý zabezpečí medzinárodné štandardy.„Budem sa uchádzať o rozhovor s pánom Forróom. Určite mi záleží aj na voličoch hnutia Slovensko, lebo ich považujem za spoluobčanov, ktorí takisto rozumejú, čo je to budúcnosť krajiny a čo sú to demokratické princípy, takže určite sa budem uchádzať aj o hlasy týchto voličov," povedal Korčok.V druhom kole prezidentských volieb podľa neho zaváži aj účasť voličov. Ivan Korčok sa chce pred druhým kolom držať svojich tém a akcentovať aj otázku udržania mladých ľudí na Slovensku.„Ja by som veľmi chcel opäť hovoriť o mladých ľuďoch, lebo aj keď to znie ako floskula, že mladí ľudia sú budúcnosť krajiny, ale je veľmi tristné, ak my s našimi talentmi, s našimi otvorenými hlavami, s našimi mladými ľuďmi budujeme Českú republiku. Toto je moja mobilizačná téma," poukázal Korčok.Slovensko podľa neho v súčasnosti nejde správnym smerom a je dôležité, kto bude zastávať funkciu hlavy štátu.