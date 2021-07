Práce na novej vyhliadkovej veži nad Levočou pokračujú, pandémia však zvýšila ceny materiálu

Práce idú podľa plánu

Lepené hranoly z Rakúska

Stále väčší záujem turistov

25.7.2021 (Webnoviny.sk) - V nadmorskej výške 1 250 metrov na vrchole Javoriny nad Levočou pokračuje výstavba vyhliadkovej veže. Bude mať 35,75 metra a sedem podlaží. Podľa autora myšlienky Ernesta Rusnáka , štatutára Združenia turizmu Levoča, sa zatiaľ podarilo dokončiť výstavbu železno-betónového skeletu, teda prízemia, vybudovali na ňom aj zábradlie.Ako ďalej povedal pre agentúru SITA, združeniu sa podarilo získať financie aj na druhú etapu prác – Prešovský samosprávny kraj mu schválil 60-tisíc eur. Vysporiadať sa však bude musieť s cenami materiálu, ktoré sa vplyvom pandémie zvýšili.Veža bude podľa združenia, investora výstavby, patriť medzi desať najkrajších na Slovensku. Do konca tohto roka chcú realizovať aj druhú etapu a vybudovať vežu do 18 metrov. Práce zatiaľ podľa Rusnáka pokračujú podľa plánu, pripravená je už aj časť materiálu na spomínanú druhú etapu.Peniaze na prvú etapu prác vo výške 50-tisíc eur získalo združenie z projektu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020. Pri druhej pomohla spomínaná dotácia z kraja.Celkový rozpočet na výstavbu predstavoval pôvodne takmer 165-tisíc eur, teraz je to viac ako 200-tisíc eur.Dôvodom je podľa Rusnáka nárast cien materiálu, ktoré pre pandémiu stúpli niekoľkonásobne, a to hlavne dreva a železa.„Všetko išlo hore, neviem, ako budeme cenové rozdiely riešiť. Keď sme pripravovali projekt a žiadosti, boli na trhu celkom iné ceny, ako sú momentálne. V niektorých prípadoch ide aj o 100-percentný náraz,“ vysvetlil.Všetok materiál naviac dovážajú z Rakúska, len tam sa napríklad podľa Rusnáka vyrábajú lepené hranoly potrebné na výstavbu.Veža by mala byť dokončená v roku 2022. Prízemie veže bude železo-betónové, zvyšná časť bude pozostávať z kovového točitého schodišťa a dreva. Posledné zo siedmich podlaží bude vo výške 27,78 metra.Výstavba sa realizuje na mestskom pozemku, ktorý združenie získalo do užívania od samosprávy na 20 rokov za symbolický poplatok. Po nich prejde stavba do majetku Levoče.Levočské vrchy sa v posledných rokoch tešia zo stále väčšieho záujmu turistov, ktorí si ich vychutnávajú pešo, na bicykli a v zime na bežkách.Kopec Marčulina, na ktorom veža vyrastá, ponúka výhľad na Levoču, do Hornádskej kotliny, na Vysoké i Nízke Tatry, Volovské vrchy, Branisko, Bachureň či Spišskú Maguru.