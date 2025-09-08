Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Kultúra

08. septembra 2025

Práce na Spišskom hrade pokračujú podľa plánu, zámerom je zachrániť Románsky palác


Rekonštrukčné práce na Románskom paláci na Spišskom hrade pokračujú podľa harmonogramu a dokonca aj nad jeho rámec. Informovala o tom v pondelok riaditeľka odboru komunikácie



gettyimages 147915058 676x453 8.9.2025 (SITA.sk) - Rekonštrukčné práce na Románskom paláci na Spišskom hrade pokračujú podľa harmonogramu a dokonca aj nad jeho rámec. Informovala o tom v pondelok riaditeľka odboru komunikácie Ministerstva kultúry SR Petra Demková. Zámerom je zachrániť palác, ktorý je v havarijnom stave, pričom rezort ešte v júni upozornil na hrozbu jeho zrútenia.


Zhotoviteľ začal s prácami v úvode leta. "Realizované opatrenia majú zásadný význam pre záchranu objektu, ktorý je kľúčovým prvkom celého hradného areálu a zároveň pre ochranu samotného Spišského hradu pred hrozbou vypadnutia zo zoznamu Unesco. Ak by Románsky palác spadol, Slovensko by o tento štatút nepochybne prišlo," vysvetľuje ministerstvo.

Pripravujú aj sanáciu nosných pilierov klenieb


Najakútnejšie havarijné časti, a to dolné klenby prvého nadzemného podlažia, boli podľa rezortu dočasnými novými výdrevami po celej ploche Románskeho paláca zabezpečené a zatiaľ v potrebnej miere opravené. "To už umožňuje bezpečný pohyb po pôvodnej dočasnej streche, s ktorej odstraňovaním sa začne tento týždeň. Všetky dočasné konštrukcie sú vyhotovené na základe vlastnej statickej dokumentácie," uviedlo.

Zároveň pripravujú sanáciu nosných pilierov klenieb, odstraňujú staré dočasné drevené konštrukcie pričom práce realizuje zhotoviteľ súbežne s novými zásahmi. "Odstránená bola stará nevyhovujúca, a urobená nová drevená nájazdová rampa pre obsluhu priestoru nad klenbami. Zrealizované bolo nové priestorové lešenie s výťahom," informoval rezort.

Na práce ide šesť miliónov eur


Rovnako zadebnili okná ako ochranu proti podfúknutiu nového dočasného prestrešenia umiestneného nad pôvodným. Na dvoch obvodových stenách pokračuje nutná sanácia a paralelne aj architektonicko-historický výskum. V spolupráci s autorom projektu realizujú reštaurátori reštaurátorské práce. Rezort kultúry konštatuje, že vstupný portál je už hotový, zrekonštruovaný a zachránený.

Na práce ide šesť miliónov eur vrátane DPH, ukončené by mali byť v horizonte dvoch rokov. V súčasnosti už na hrade pripravujú ďalšiu etapu prác spojenú s umiestnením žeriavu s potrebnou technickou dokumentáciou.


Spišský hrad je jedným z najrozsiahlejších stredovekých hradov Európy, vznikol na prelome 12. a 13. storočia. Od roku 1993 je zapísaný v Zozname svetového dedičstva Unesco. Románsky palác patrí medzi jeho najhodnotnejšie stavby.
 



Zdroj: SITA.sk - Práce na Spišskom hrade pokračujú podľa plánu, zámerom je zachrániť Románsky palác © SITA Všetky práva vyhradené.

