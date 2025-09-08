Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 8.9.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Miriama
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Gala    Hudba

08. septembra 2025

Andrea Bocelli dojal Bratislavu: vypredaný koncert sa stal hudobnou udalosťou roka!


Tagy: Andrea Bocelli

V sobotu večer zažila Bratislava hudobný okamih, na ktorý sa bude dlho spomínať. Andrea Bocelli, tenorová legenda a umelec, ktorého meno pozná celý svet, vystúpil v Tipos Aréne pred úplne zaplneným hľadiskom.



Zdieľať
Andrea Bocelli dojal Bratislavu: vypredaný koncert sa stal hudobnou udalosťou roka!

Slovensko sa tak na jeden večer zaradilo medzi svetové metropoly, kde maestro daroval svoj hlas tisícom nadšených poslucháčov.

Andrea Bocelli, muž s nezameniteľným hlasom a inšpiratívnym životným príbehom, ukázal, že jeho spev dokáže prekonať hranice žánrov aj generácií. Od operných árií až po populárne piesne, v Bratislave potvrdil, prečo je považovaný za jedného z najväčších umelcov našej doby. Publiku ponúkol doslova srdce na dlani – s noblesou, vášňou a nezabudnuteľnými úsmevmi počas celého večera.

Koncert plný emócií a výnimočných momentov

Prvá časť večera patrila slávnym operným áriám ako La Donna è Mobile, Di Quella Pira či Addio Fiorito Asil, ktoré Bocelli interpretoval s noblesou pripomínajúcou atmosféru veľkých operných domov. Na pódiu sa k nemu pridala sopranistka Cristina Pasaroiu, ktorá v duetoch i sólach očarila publikum silou aj jemnosťou svojho hlasu. Celkový dojem umocnili veľké obrazovky a vizualizácie, ktoré dotvárali scénu a dodávali programu veľkolepý charakter.

Druhá polovica koncertu priniesla postupne gradujúcu atmosféru. Huslistka Rusanda Panfili predviedla hlavnú tému z filmu Schindlerov zoznam v podaní, ktoré v aréne vyvolalo hlboké ticho a silné emócie. Následne speváčka Andrea Lykke uchvátila sugestívnym sólom Stand Up, ktoré publikum odmenilo dlhotrvajúcim potleskom. Bocelli sa k obom umelkyniam pripojil v spoločných duetoch, medzi ktorými vynikla dojímavá verzia skladby The Prayer. Vizuálny rozmer večera dotvoril tanečný pár Angelica Gismondo a Francesco Costa, ktorí svojimi choreografiami podčiarkli dramatickosť a poetiku programu.

Veľkolepý záver patril Bocelliho ikonickým piesňam O Sole Mio, Con Te Partirò a Nessun Dorma. Publikum ich prijalo neutíchajúcim standing ovation, pričom maestro na oplátku venoval hľadisku niekoľko srdečných úsmevov, ktoré ešte znásobili atmosféru vďaky a radosti.

Každú skladbu svojou prítomnosťou podporili Slovenská filharmónia a Slovenský filharmonický zbor pod vedením talianskeho dirigenta Marcella Rotu. Skutočnosť, že práve slovenské hudobné telesá sprevádzali jedného z najväčších umelcov sveta, je poctou, na ktorú môže byť Slovensko právom hrdé.

Zákulisné zaujímavosti

Prípravy koncertu trvali tri dni a ešte v deň vystúpenia prebiehali skúšky. Maestro Bocelli priletel spolu s manželkou Veronikou súkromným lietadlom z Florencie len dve hodiny pred začiatkom a už o 23:00 po predstavení odletel späť, kvôli ďalším povinnostiam.

Hoci sa v zákulisí objavila správa, že jeho lietadlo ešte ani nevzlietlo v čase pôvodne plánovaného príletu, nakoniec všetko prebehlo hladko a s ukážkovou organizáciou. Bocelli je známy svojou skromnosťou – po príchode sa zavrel vo svojej šatni, kde hral na klavíri a spieval, no zároveň si našiel čas aj na priateľské rozhovory s hosťami, medzi ktorými nechýbali ani kňazi.

V zákulisí mu pripravili nespresso kávovary s jeho obľúbeným ristrettom, bezlepkový orechový koláč, čerstvé ovocie, minerálnu vodu a špeciálnu zmrzlinu na podporu hlasiviek.

Slová organizátora

„Tento koncert bol jedným z vrcholov našej takmer 40-ročnej práce organizátora podujatí. Celých sedem mesiacov sme pripravovali udalosť, o ktorú sa uchádzali štyri agentúry, a som hrdý, že sme to boli práve my, kto dostal dôveru. Sme prvou agentúrou na Slovensku od roku 1989, ktorá priniesla také množstvo svetových mien – Maluma, José Carreras, Montserrat Caballé, Richard Clayderman, Demis Roussos, Sean Paul, Alexandrovci, Boľšoj teatr, Hauser, Il Volo, Matteo Bocelli a teraz aj Andrea Bocelli. Bola to veľká výzva, no podľa talianskeho manažmentu išlo o ukážkovú prípravu vo všetkom. Každý detail, od prvej skúšky po poslednú minútu koncertu, bol pripravený s maximálnou starostlivosťou.

Na ploche dostali diváci fľašu vína z vinárstva Bocelli Wines, koncert bol úplne vypredaný a atmosféra vyvrcholila do chvíľ, keď mali mnohí slzy v očiach. Je to pre nás obrovská česť, že sme mohli sprostredkovať slovenskému publiku takýto zážitok. A skvelou správou je, že maestro Bocelli plánuje o dva roky návrat – opäť s veľkolepým koncertom na štadióne v Bratislave, so špeciálnymi hosťami a novou dramaturgiou. Máme sa na čo tešiť.“ uviedol organizátor koncertu Rudolf Heger.

Tagy: Andrea Bocelli
   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Video: Celeste Buckingham s novinkou I Told You So pobláznila internet aj fanúšikov

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 