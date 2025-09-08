|
Pondelok 8.9.2025
Meniny má Miriama
Denník - Správy
08. septembra 2025
Andrea Bocelli dojal Bratislavu: vypredaný koncert sa stal hudobnou udalosťou roka!
V sobotu večer zažila Bratislava hudobný okamih, na ktorý sa bude dlho spomínať. Andrea Bocelli, tenorová legenda a umelec, ktorého meno pozná celý svet, vystúpil v Tipos Aréne pred úplne zaplneným hľadiskom.
Zdieľať
Slovensko sa tak na jeden večer zaradilo medzi svetové metropoly, kde maestro daroval svoj hlas tisícom nadšených poslucháčov.
Andrea Bocelli, muž s nezameniteľným hlasom a inšpiratívnym životným príbehom, ukázal, že jeho spev dokáže prekonať hranice žánrov aj generácií. Od operných árií až po populárne piesne, v Bratislave potvrdil, prečo je považovaný za jedného z najväčších umelcov našej doby. Publiku ponúkol doslova srdce na dlani – s noblesou, vášňou a nezabudnuteľnými úsmevmi počas celého večera.
Koncert plný emócií a výnimočných momentov
Prvá časť večera patrila slávnym operným áriám ako La Donna è Mobile, Di Quella Pira či Addio Fiorito Asil, ktoré Bocelli interpretoval s noblesou pripomínajúcou atmosféru veľkých operných domov. Na pódiu sa k nemu pridala sopranistka Cristina Pasaroiu, ktorá v duetoch i sólach očarila publikum silou aj jemnosťou svojho hlasu. Celkový dojem umocnili veľké obrazovky a vizualizácie, ktoré dotvárali scénu a dodávali programu veľkolepý charakter.
Druhá polovica koncertu priniesla postupne gradujúcu atmosféru. Huslistka Rusanda Panfili predviedla hlavnú tému z filmu Schindlerov zoznam v podaní, ktoré v aréne vyvolalo hlboké ticho a silné emócie. Následne speváčka Andrea Lykke uchvátila sugestívnym sólom Stand Up, ktoré publikum odmenilo dlhotrvajúcim potleskom. Bocelli sa k obom umelkyniam pripojil v spoločných duetoch, medzi ktorými vynikla dojímavá verzia skladby The Prayer. Vizuálny rozmer večera dotvoril tanečný pár Angelica Gismondo a Francesco Costa, ktorí svojimi choreografiami podčiarkli dramatickosť a poetiku programu.
Veľkolepý záver patril Bocelliho ikonickým piesňam O Sole Mio, Con Te Partirò a Nessun Dorma. Publikum ich prijalo neutíchajúcim standing ovation, pričom maestro na oplátku venoval hľadisku niekoľko srdečných úsmevov, ktoré ešte znásobili atmosféru vďaky a radosti.
Každú skladbu svojou prítomnosťou podporili Slovenská filharmónia a Slovenský filharmonický zbor pod vedením talianskeho dirigenta Marcella Rotu. Skutočnosť, že práve slovenské hudobné telesá sprevádzali jedného z najväčších umelcov sveta, je poctou, na ktorú môže byť Slovensko právom hrdé.
Zákulisné zaujímavosti
Prípravy koncertu trvali tri dni a ešte v deň vystúpenia prebiehali skúšky. Maestro Bocelli priletel spolu s manželkou Veronikou súkromným lietadlom z Florencie len dve hodiny pred začiatkom a už o 23:00 po predstavení odletel späť, kvôli ďalším povinnostiam.
Hoci sa v zákulisí objavila správa, že jeho lietadlo ešte ani nevzlietlo v čase pôvodne plánovaného príletu, nakoniec všetko prebehlo hladko a s ukážkovou organizáciou. Bocelli je známy svojou skromnosťou – po príchode sa zavrel vo svojej šatni, kde hral na klavíri a spieval, no zároveň si našiel čas aj na priateľské rozhovory s hosťami, medzi ktorými nechýbali ani kňazi.
V zákulisí mu pripravili nespresso kávovary s jeho obľúbeným ristrettom, bezlepkový orechový koláč, čerstvé ovocie, minerálnu vodu a špeciálnu zmrzlinu na podporu hlasiviek.
Slová organizátora
„Tento koncert bol jedným z vrcholov našej takmer 40-ročnej práce organizátora podujatí. Celých sedem mesiacov sme pripravovali udalosť, o ktorú sa uchádzali štyri agentúry, a som hrdý, že sme to boli práve my, kto dostal dôveru. Sme prvou agentúrou na Slovensku od roku 1989, ktorá priniesla také množstvo svetových mien – Maluma, José Carreras, Montserrat Caballé, Richard Clayderman, Demis Roussos, Sean Paul, Alexandrovci, Boľšoj teatr, Hauser, Il Volo, Matteo Bocelli a teraz aj Andrea Bocelli. Bola to veľká výzva, no podľa talianskeho manažmentu išlo o ukážkovú prípravu vo všetkom. Každý detail, od prvej skúšky po poslednú minútu koncertu, bol pripravený s maximálnou starostlivosťou.Na ploche dostali diváci fľašu vína z vinárstva Bocelli Wines, koncert bol úplne vypredaný a atmosféra vyvrcholila do chvíľ, keď mali mnohí slzy v očiach. Je to pre nás obrovská česť, že sme mohli sprostredkovať slovenskému publiku takýto zážitok. A skvelou správou je, že maestro Bocelli plánuje o dva roky návrat – opäť s veľkolepým koncertom na štadióne v Bratislave, so špeciálnymi hosťami a novou dramaturgiou. Máme sa na čo tešiť.“ uviedol organizátor koncertu Rudolf Heger.
