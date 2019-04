Pracovná skupina rezortu dopravy má prispieť k integrácii dopravy

Na snímke minister dopravy a výstavby (MDV) SR Árpád Érsek. Foto: TASR - Dano Veselský Foto: TASR - Dano Veselský

Bratislava 8. apríla (TASR) - Na Ministerstve dopravy a výstavby (MDV) SR práve za vedenia ministra Árpáda Érseka (Most-Híd) vznikla pracovná skupina zložená z vyšších územných celkov ako objednávateľov prímestskej dopravy, dopravných integrátorov a odborníkov, odborových zväzov a neziskových organizácií. Pre TASR to v pondelok uviedol rezort dopravy v reakcii na program Spoľahlivá doprava od opozičného hnutia OĽaNO, ktoré prezentovalo snahu zriadiť národnú dopravnú autoritu.Medzi partnermi funguje podľa ministerstva kvalitná spolupráca a spoločne pripravujú základné dokumenty, ktoré majú prispieť k integrácii rôznych druhov dopravy a zabrániť neželanej konkurencii medzi dopravou, ktorá je objednávaná verejnou správou.konštatovalo MDV SR. V priebehu tohto roka chce pripraviť národný plán dopravnej obslužnosti, ktorý definuje potreby vo verejnej doprave na Slovensku, odstráni súbehy a definuje kľúčové prestupné uzly aj medzi železničnou a autobusovou dopravou.V súvislosti s modernizáciou MDV pripomenulo, že železničná doprava dopláca na tzv. staré dlhy, keď sa roky neinvestovalo a neopravovalo.priblížil rezort situáciu. Ďalšie európske peniaze na modernizáciu železníc, približne 380 miliónov eur, môže Slovensko čerpať z finančného nástroja EÚ CEF (Nástroj na prepojenia Európy). Spolu je to približne 1,6 miliardy eur, ktoré môžu zásadne zmeniť tvár slovenských železníc.Tempo výstavby obmedzuje aj nedostatočný stav prípravy projektov.upozornilo MDV s tým, že ak by boli rovnako pripravené projekty aj pri nástupe súčasného vedenia, bolo by tempo výstavby vyššie.Rezort dopravy robí viaceré úpravy v súťažiach, ktoré by optimalizovali počet odvolaní tak, aby sa znížila strata času, uzavrelo MDV SR.Okrem zriadenia Národnej dopravnej autority chce OĽaNO zlepšiť údržbu vlakov, tratí a pozemných komunikácií, zamedziť predražovaniu nákupov tovarov a služieb.