Pracovné miesta na Slovensku ohrozuje robotizácia, koronakríza môže jej nástup urýchliť

25.6.2020 (Webnoviny.sk) - Na Slovensku je robotizáciou ohrozená približne tretina pracovných miest v priemyselnej výrobe. Do úzadia sa postupne dostanú zamestnanci na robotníckych pozíciách, ale aj pracovníci v call centrách alebo predavači či pokladníci v maloobchode a veľkoobchode. Postupnú automatizáciu urýchli aj súčasná koronakríza.Ako upozornila analytička Slovenskej sporiteľne Lenka Buchláková , štúdia Cambridgskej univerzity ukázala, že až 88 % pracovných pozícii bolo počas posledných troch recesií za ostatných 30 rokov nejakým spôsobom automatizovaných. Podobný scenár pritom vedci očakávajú aj po pandémii Covid-19.Postupná automatizácia sa deje na Slovensku už niekoľko rokov. „Aktuálne u nás pripadá na 10-tisíc zamestnancov v priemyselnej výrobe 151 robotov. Celosvetový priemer sa pohybuje na úrovni 85 robotov. V rámci robotizácie v Európe vedie Nemecko, kde pribúda ročne o trikrát viac robotov v priemyselnej výrobe ako na Slovensku,“ priblížila Buchláková.K odvetviam s najväčším zavádzaním robotov do výroby patrí automobilový priemysel. Dôvodom je podľa analytičky to, že výroba vozidiel sa za posledných desať rokov stala čoraz zložitejšou a podstatná časť výrobných procesov si vyžaduje automatizačné riešenia využívajúce roboty."Ide najmä o výrobcov hybridných a elektrických automobilov, ktorí zažívajú silnejší dopyt, ale rovnako aj tradiční výrobcovia automobilov musia meniť výrobu,“ poukázala Buchláková.V budúcnosti budú výrobcovia automobilov investovať aj do aplikácií pri konečných montážnych a dokončovacích prácach."Dodávatelia automobilových súčiastok, z ktorých veľký počet sú malé a stredné podniky, sa v plnej miere automatizujú pomalšie, ale môžeme očakávať, že sa to zmení, pretože roboti sa stanú menšími, prispôsobivejšími, ľahšie programovateľnými a menej finančne náročnými," predpokladá analytička.