Trump stiahne tisíce amerických vojakov z Nemecka, časť pôjde do Poľska

Niektorí pôjdu domov

Výdavky na obranu NATO

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

25.6.2020 (Webnoviny.sk) - Spojené štáty americké stiahnu z Nemecka 10-tisíc vojakov a časť z nich presunú do Poľska. V stredu to oznámil americký prezident Donald Trump v Ružovej záhrade Bieleho domu, kde sa stretol s poľským prezidentom Andrzejom Dudom "Zredukujeme naše jednotky v Nemecku. Niektorí pôjdu domov, niektorí na iné miesta. Jedným z týchto miest v Európe bude Poľsko," vyjadril sa.Trump povedal, že chce znížiť počet vojakov v Nemecku z 35-tisíc na 25-tisíc. O tomto kroku sa špekulovalo už dlhšie a je tiež v súlade s plánom Pentagonu presunúť viac vojakov do indicko-tichomorského regiónu.Šéf Bieleho domu minulý týždeň, a opäť aj v stredu, načrtol, že rozhodnutie je spojené s jeho hnevom za to, že Nemecko neplní ciele týkajúce sa výdavkov na obranu v rámci NATO.Vyjadril sa, že na rozdiel od Nemecka je Poľsko jedným z ôsmich členov aliancie, ktorí plnia cieľ NATO, podľa ktorého má krajina minúť dve percentá svojho hrubého domáceho produktu na vlastnú obranu.Podľa Trumpa bude premiestnenie zatiaľ bližšie nešpecifikovaného množstva vojakov do Poľska silným signálom proti ruskej agresii.