Pracovné školenie na úrovni, zábava na maximum: Objavte ideálny mix pre vašu firemnú akciu!

18.9.2024 (SITA.sk) - Hľadáte ideálne miesto na kongres, teambuilding či firemnú akciu? Objavte oázu eventov v Demänová Rezort len 5 min od diaľnice! Prečo sa obmedzovať na bežné konferenčné miestnosti, keď môžete mať to najlepšie priamo pod Tatrami? Demänová Rezort je tu, aby vám ukázal, že organizácia firemného podujatia môže byť zážitkom sama o sebe.Rezort ponúka priestrannú kongresovú miestnosť s kapacitou až 200 ľudí a úžasným výhľadom na Tatry, ako aj menšie, útulné miestnosti pre školenia a prezentácie. Avšak pozor, nie je to klasický kongresový rezort, kde z apartmánu zídete na poradu v papučkách a už sa odtiaľ nepohnete. Naopak – po pracovnom meetingu, školení či porade sa môžete tešiť na množstvo zábavných aktivít pre celý tím.Všetky teambuildingové aktivity sú pripravené tak, aby tím zažil nezabudnuteľné chvíle plné smiechu ale hlavne spolupráce. Od prekonávania prekážok v 3D bludisku cez preteky na lezeckej stene až po tímové varenie gulášu. Premýšľate nad rodinným dňom alebo vianočným večierkom? Rozlúčte sa s tradičnými firemkami a príďte do Demänová Rezort na výnimočný family day alebo koncoročný večierok plný tematických aktivít a vynikajúcej gastronómie. Vaši zamestnanci či hostia budú nadšení.A čo ubytovanie ? Rezort disponuje viac než 1 000 lôžkami v škandinávsky inšpirovaných apartmánoch, ktoré poskytujú pohodlie aj súkromie. Či už hľadáte tiché zákutie na rela alebo živé námestíčko s reštauráciami a atrakciami, apartmány v Demänová Rezort sú pripravené splniť vaše očakávania.Okrem tohto v Demänová Rezort nájdete aj množstvo ďalších možností na zábavu a oddych. Pre milovníkov adrenalínu je k dispozícii FUN centrum s 3D bludiskom, kolotočmi, lezeckou stenou a tubingom. Rodiny s deťmi potešia víkendové animácie a relax zaručí wellness centrum so saunami, vírivkami či masážami. Navyše, si môžete požičať bicykle a objavovať krásy Liptova bez námahy. Demänová Rezort je jednoducho ideálnou destináciou, kde sa práca a zábava spájajú do jedinečného zážitku.