Tragická nehoda v Michalovciach. Mladý vodič zišiel s autom do priekopy, zastavil ho až strom (foto)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

18.9.2024 (SITA.sk) - Vodič zišiel s autom do priekopy a narazil do stromu, nehodu neprežil. Ako informuje Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach , nehoda sa stala medzi Michalovcami a obcou Lastomír.Vodič narodený v roku 2001 pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť svojim schopnostiam a stavu vozovky, do priekopy zišiel po prejazde pravotočivej zákruty. Zastavil ho až strom."Na miesto priletela aj posádka leteckých záchranárov , ktorí vodiča, ktorý sa vo vozidle nachádzal sám, na mieste oživovali, no, žiaľ, zranenia, ktoré pri dopravnej nehode utrpel boli natoľko vážne, že im na mieste podľahol," uviedla polícia . To, či vodič pred jazdou pil, alebo požil iné návykové látky, určí nariadená pitva.Polícia v súvislosti s nehodou začala vo veci trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia. Okolnosti a príčiny nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.