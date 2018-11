Pracovníci v centrách Amazonu v Nemecku a Španielsku štrajkujú

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín/Madrid 23. novembra (TASR) - Pracovníci v logistických centrách spoločnosti Amazon v Nemecku a Španielsku vstúpili v piatok do štrajku. Tento deň, ktorý je známy ako tzv. Black Friday (Čierny piatok), pritom v maloobchode štartuje najdôležitejšia - vianočná nákupná sezóna.Nemecká divízia Amazonu uviedla, že do štrajku sa zapojilo 620 zamestnancov v jej prevádzkach v mestách Bad Hersfeld a Rheinberg. Ale väčšina zamestnancov pokračuje v práci, takže štrajk by nemal mať negatívny vplyv na objednávky zákazníkov.Nemecký odborový zväz Verdi vyzval pracovníkov Amazonu, aby vyhlásili v piatok 24-hodinový štrajk až do polnoci za lepšie platové a pracovné zmluvy.povedala zástupkyňa Verdi Mechthild Middekeová.Amazon Germany tvrdí, že svojim zamestnancom od prvého dňa po nástupe do práce ponúka konkurenčné mzdy a komplexné výhody. Konkrétne, nástupný plat v Nemecku je 10,78 eura na hodinu a po dvoch rokoch dosahuje priemerná mesačná mzda 2397 eur.Aj pracovníci najväčšieho skladu Amazonu v Španielsku v San Fernando de Henares vyhlásili počas Čierneho piatku štrajk, v ktorom chcú pokračovať aj v sobotu. Podľa odborov sa do protestnej akcie zapojilo 85 až 90 % zamestnancov.Španielska divízia Amazonu však tvrdí, že tieto údaje neodrážajú skutočnosť a väčšina jej zamestnancov spracováva objednávky.Piatok po Dni vďakyvzdania v Spojených štátoch získal prezývku čierny, pretože spotrebitelia zvykli využiť predĺžený víkend na vianočné nákupy (a zároveň obchodníci v tento deň ponúkajú veľké zľavy, aby prilákali čo najviac klientov). Maloobchodníkom tak stúpli tržby a mnohí z nich sa práve vďaka tomu konečne dostali z červených do čiernych čísiel.