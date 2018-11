Do prvej dotačnej schémy pre internet zadarmo sa zapojilo 13.198 obcí

Ilustračná snímka. Foto: TASR Marko Erd Foto: TASR Marko Erd

Brusel/Bratislava 23. novembra (TASR) - Európska komisia (EK) v piatok oznámila úspech prvej fázy žiadostí miest a obcí zo všetkých členských krajín EÚ zapojiť sa do schémy WiFi4EU, čiže zriaďovania zón bezplatného WiFi signálu v centrách komunitného života, ako sú námestia, parky, knižnice či múzeá. Z celkového počtu 13.198 prihlášok bolo 252 zo Slovenska.Mestá a obce sa mohli do výzvy predloženej eurokomisiou zapojiť on-line v období od 7. do 9. novembra na vyhradenom portáli www.wifi4eu.eu, pričom pre veľmi vysoký počet žiadateľov z celej Európy platilo pravidloKomisia pripomenula, že dotačná schéma WiFi4EU poskytne do roku 2020 až 120.000 miliónov eur.V prvej fáze exekutíva EÚ rozdelí sumu 42 miliónov eur medzi 2800 úspešných obcí. Každá obec získa poukážky v hodnote 15.000 eur a vďaka tejto poukážke bude môcť zaistiť technické vybavenie verejného internetu (routery, antény a pod.) na verejných priestranstvách vrátane mestských hál, verejných knižníc, múzeí, verejných parkov alebo námestí.Komisia zopakovala, že každý členský štát EÚ má zaručené, že dostane aspoň 15 poukážok, teda prospech z tejto iniciatívy EÚ bude mať najmenej 15 lokalít v každej krajine. Podmienkou EK je, že internetové siete financované cez schému WiFi4EU budú pre ich používateľov zadarmo, bez používania reklamy a bez zbierania osobných údajov ich užívateľov.Potrebnú kontrolu oprávnenosti zapojenia sa vybraných obcí do programu WiFi4EU bude mať v najbližších dňoch na starosti výkonná agentúra EK pre inovácie a siete (INEA); následne eurokomisia v decembri oznámi zoznam víťazných obcí, ktoré dostanú poukážky na prevádzku verejného internetu.Najviac žiadostí spomedzi krajín EÚ zaregistrovala eurokomisia z Talianska (3202), Španielska (2116) a Nemecka (1824); najmenší záujem o túto dotačnú schému bol v Lotyšsku (20 žiadostí), Luxembursku (22), Dánsku (23) a na Malte (27).Iniciatíva WiFi4EU sa neskončí po prvej fáze. Bude pokračovať v najbližších dvoch rokoch ďalšími tromi fázami, pričom exekutíva EÚ približne raz za šesť mesiacov spustí ďalšie výzvy.(spravodajca TASR Jaromír Novak)