Pracovníkov prístavu upozorní na bezpečný sociálny odstup elektronický náramok

14.5.2020 - V prístave v belgickom meste Antverpy začali používať elektronický náramok, ktorý pracovníkov upozorní, ak porušia sociálny odstup."Keď prišiel koronavírus, napadlo nám, že už vlastne pracujeme s odstupmi medzi týmto zariadením a strojmi a pýtali sme sa, či by sme jednoducho mohli merať vzdialenosť medzi týmito dvoma zariadeniami. A teraz môžeme zabezpečiť dodržiavanie sociálneho odstupu s využitím rovnakej technológie. Nositeľa náramku upozorní vibrovanie, keď sa dostane príliš blízko druhého náramku a musí sa vzdialiť z 'nebezpečnej zóny'," objasnil výkonný riaditeľ technologickej spoločnosti Rombit John Baekelmans.Zariadenie nezhromažďuje žiadne osobné údaje o jeho nositeľoch, ale je možné monitorovať číslo náramku na zistenie, s ktorým iným takýmto zariadením bol v kontakte. Tieto dáta majú k dispozícii maximálne tri týždne."Pred COVID-19 každý považoval svoje súkromie za základný bod každej debaty. To sa však zmenilo, pretože sa chcete ubezpečiť, že všetci budú zdraví. Nevidím v tom žiaden problém, ak chcete zaistiť bezpečnosť ľudí. Je to len otázka toho, ako budete využívať technológie," vyhlásil šéf pre digitálne a inovačné technológie prístavu Erwin Verstraelen.BBC dodáva, že niektoré odbory aj naďalej majú obavy týkajúce sa ochrany osobných údajov.