Pracovný trh budúcnosti: Ľudia ruka v ruke s umelou inteligenciou a technológiami

Inteligentné zdravotníctvo stojí na dátach

22.10.2019 (Webnoviny.sk) -Kongres ITAPA 2019 bude trvať od 11. do 13. novembra 2019. Jeho témami budú napríklad eGovernment, digitálna transformácia,, inteligentné zdravotníctvo (eHealth), kybernetická bezpečnosť, smart cities. V rámci panelov sa na pódiu objavia vrcholní predstavitelia úspešných IT spoločností, vlády aj odborníci medzinárodných organizácií."Budúcnosť práce je v našich rukách a bude do veľkej miery závisieť od politických rozhodnutí krajín. Od týchto rozhodnutí, našej schopnosti využiť potenciál bezprecedentných digitálnych a technologických zmien a schopnosti vyrovnávať sa s prekážkami závisí, či uspejeme alebo zlyháme," zdôrazňuje Andrew Green z OECD. Slovensko je pritom stále výrobne orientovanou ekonomikou, a to s relatívne nízkym stupňom digitalizácie verejných služieb, automatizácie a robotizácií kľúčových sektorov.O téme digitalizácie priemyslu a verejného života bude hovoriť aj Petr Očko, námestník ministra priemyslu a obchodu ČR. Susedné Česko so systematickou digitalizáciou už začalo, a to cez nový program Digitálne Česko. "Dôležitá je predovšetkým podpora vedy a výskumu – a to zďaleka nielen finančná – v rýchlo sa rozvíjajúcich technológiách, akými sú umelá inteligencia, HPC (super-výkonné počítače), alebo blockchain (dynamická kódovaná databáza). Toto je kľúčom pre našu budúcu konkurencieschopnosť. Je potrebné prepájať kapacity naprieč celým jednotným trhom EU," vysvetľuje Očko.Čoraz väčší tlak na digitalizáciu a prácu s obrovským množstvom dát otvára novú otázku: Ako spravovať veci verejné po novom? ITAPA 2019 sa pozrie aj týmto smerom. Analytický svet "núl a jednotiek" a jeho potenciálny prínos pre štát bližšie predstavia zástupcovia The Behavioural Insights Teamu Daniela B. Gibbonsa a Kristíny Londákovej. Zamerajú sa pritom na jeden špeciálne dôležitý vzťah, a to konkrétne medzi zlepšením služieb štátu pre občanov v spojitosti s analýzou údajov textov či obrázkov.ITAPA 2019 sa bude venovať aj citlivým otázkam. Digitálnej ekonomike sa v časoch globalizácie už nevyhneme, no spolu s množstvom výhod prináša aj otázniky. Týkajú sa napríklad toho, čo sa udeje v prípade, ak budú vybrané regióny profitovať z "digitálu" výrazne viac ako iné. A pokračovať môžeme ďalej. Ako sa takáto situácia prejaví v sociálnych systémoch krajín? Fabio Pianesi z EID Digital sa preto na ITAPA 2019 zameria na politickú perspektívu digitálnej transformácie priemyslu naprieč Európou.Neustále pribúdajú možnosti zapojenia inteligentných IT nástrojov aj v oblasti zdravotníctva. Dáta môžeme využívať pri diagnostike a následnej terapii pacientov. Aj o tom je tzv. inteligentné zdravotníctvo. V paneli s rovnomenným názvom sa na eHealth pozrú z pohľadu čísel zástupcovia Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI). "Ako veľmi úspešné hodnotíme dve kľúčové funkcionality systému eZdravie, a to eRecept a eVyšetrenie. Svedčia o tom aj čísla – vyše 91 miliónov predpísaných eReceptov a 30 miliónov záznamov z vyšetrení zapísaných od januára 2018, kedy sa systém spustil. Dnes je do eZdravia pripojených vyše 70 % poskytovateľov zdravotnej starostlivosti," hodnotí riaditeľ sekcie produktového manažmentu NCZI Ján Tomášik. Úlohu systémového integrátora tohto projektu plní spoločnosť Asseco Central Europe, jeden z partnerov ITAPA 2019.Konferencia ITAPA je jednou z najväčších svojho druhu v regióne strednej Európy, v prípade záujmu o účasť sa môžete zaregistrovať cez internetovú stránku www.itapa.sk . Registrovaným študentom organizátori umožňujú zúčastniť sa celého programu bezplatne.Akreditácia novinárov je možná tu. Inzercia