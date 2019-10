V Nórsku zadržali muža, ktorý ukradnutým autom narazil do skupiny ľudí

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Oslo 22. októbra (TASR) - Nórska polícia oznámila, že zadržala muža, ktorý v utorok ukradol vozidlo záchrannej zdravotnej služby a údajne ním narazil do niekoľkých ľudí v severnej časti nórskeho hlavného mesta Oslo. Informovala o tom agentúra DPA.Pri zadržiavaní ozbrojeného podozrivého padlo niekoľko výstrelov, vážnejšie zranenia však neutrpel, napísala polícia na sociálnej sieti Twitter.Počet zranených ľudí ani rozsah ich zranení neboli okamžite známe. Verejnoprávna stanica NRK však informovala, že zranenia utrpelo viacero ľudí vrátane bábätka v kočíku, ktoré bolo prevezené do nemocnice. Polícia podľa NRK pátra po ďalšej osobe, ktorá mohla byť do incidentu zapojená.Polícia začala rozsiahlu operáciu a na mieste rozostavila kordóny.