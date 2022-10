Pracovný trh praje uchádzačom, od začiatku roka zamestnávatelia zverejnili rekordný počet ponúk

Množstvo pracovných príležitostí

13.10.2022 (Webnoviny.sk) - Zamestnávatelia vytvorili na portáli Profesia.sk nový rekord v počte pracovných ponúk. Od začiatku tohto roka do 11. októbra uverejnili na portáli už viac ako 293-tisíc pracovných ponúk.Množstvo inzerátov navyše do Silvestra podľa všetkého výrazne prekročí hranicu 300-tisíc. Vlani pritom uverejnili zamestnávatelia na pracovnom portáli na Slovensku 292,8 tisíca pracovných ponúk. Spoločnosť Profesia o tom informovala v tlačovej správe.Informácia o vysokom počte pracovných ponúk je podľa spoločnosti Profesia pozitívna najmä pre uchádzačov. „Ak porovnáme uplynulé obdobie 2022 s rovnakým obdobím roka 2021, spomedzi 39 pracovných oblastí je iba jedna, kde Profesia zaznamenala medziročný pokles," uviedla spoločnosť.V oblasti lízing uverejnili zamestnávatelia vlani do 11. októbra 223 ponúk, pričom tento rok to bolo o 4 inzeráty menej. Vo všetkých ostatných oblastiach počet ponúk rástol.Najvýraznejší rozdiel v počte ponúk oproti minulému roku zaznamenalo školstvo a telekomunikácie. Kým oblasť školstva priniesla vlani za dvanásť mesiacov necelých 6 700 inzerátov, v aktuálnom roku sa počet do 11. októbra vyšplhal už na 9 280.Uchádzačom a uchádzačkám na Slovensku sa zvyšujú možnosti aj pri najobľúbenejších pracovných ponukách. Dve top pracovné oblasti, na ktoré reaguje najväčší počet ľudí, už aktuálne evidujú taktiež vyšší počet ponúk, ako za celý rok 2021. Ide o prekladateľstvo a administratívu.Aktuálna situácia ľuďom, ktorí hľadajú nové pracovné uplatnenie, praje. Hľadanie práce je podľa Profesie jednoduchšie ako vlani. Kým na jednu ponuku práce v prekladateľstve zareagovalo vlani v priemere 35 ľudí, v tomto roku ide o menej ako 32 uchádzačov či uchádzačiek.