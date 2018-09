Pracujúci Poliaci zneužívajú v Holandsku dávky v nezamestnanosti

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Brusel/Amsterdam 4. septembra (TASR) - Stovky poľských štátnych príslušníkov, ktorí prišli do Holandska za prácou, poberali dávky v nezamestnanosti aj počas svojej dovolenky v Poľsku, hoci to zákon nedovoľuje. Uviedol to v utorok spravodajský server DutchNews.nl s odkazom na investigatívnu reportáž v programe Nieuwsuur verejnoprávnej televíznej stanice NOS.Televízny program hovorí o škandále, ktorý trvá už niekoľko rokov a do ktorého sú organizovaným spôsobom zapojené stovky ľudí a tiež sprostredkovateľské agentúry. Podľa reportérov pomáha okolo 150 sprostredkovateľov poľským pracovníkom získavať dávky v nezamestnanosti aj počas ich pobytu v Poľsku.Ľudia, ktorí odpracovali 26 týždňov, majú teoreticky nárok na trojmesačné dávky v nezamestnanosti, ak prídu o svoju prácu. Aby o tieto dávky mohli žiadať, musia mať bydlisko v Holandsku a aktívne si hľadať ďalšie zamestnanie. Podľa Nieuwsuur všakpoľských štátnych príslušníkov sa v tejto veci obrátili na sprostredkovateľov, ktorí sa za príslušný poplatok zaoberajú úradnou dokumentáciou, vrátane zasielania falošných žiadostí o zamestnanie a používania falošných adries.Televízna reportáž upozornila na interné dokumenty zo Štátneho úradu práce (UWV), podľa ktorých štátni úradníci vedeli o týchto podvodoch už v roku 2012, ale neurobili nič, aby ich zastavili. Bližšie preskúmanie dokumentov naznačilo, že 30 percent Poliakov, ktorí využili na tento účel sprostredkovateľské agentúry, sa nenachádzalo v Holandsku. Vzhľadom na to, že 9400 poľských štátnych príslušníkov sa obrátilo na agentúry pre vybavenie vyplácania dávok v nezamestnanosti, možno podľa Nieuwsuur konštatovať, žeDutchNews.nl upozornil, že iba dvaja ľudia sa doteraz dostali na súd za tento druh podvodu. Išlo o dvoch agentov so sídlom v meste Tilburg, ktorí dostali trest v podobe verejnoprospešných prác, pričom 315 ich klientov bolo pokutovaných a musia vrátiť štátu peniaze vyplatené v podobe dávok v nezamestnanosti.Podľa DutchNews.nl má okolo 75 percent poľských štátnych príslušníkov žijúcich v Holandsku prácu, ale oveľa viac ako domáci Holanďania pristupujú na dočasné alebo flexibilné pracovné zmluvy, pracujú dlhší čas a vykonávajú najmä manuálne práce. V roku 2017 bolo v Holandsku zaregistrovaných približne 160.00 poľských občanov, čím sa Poliaci stali šiestou najpočetnejšou etnickou skupinou v krajine. Okrem toho okolo 90.000 ďalších ľudí z Poľska prichádza do Holandska na sezónne práce.Poľskí štátni príslušníci, ktorí majú prácu a odpracujú väčší počet hodín ako Holanďania, zarábajú v priemere o tretinu menej ako domáci obyvatelia. Z celkového počtu Poliakov v krajine si len 1,8 percenta nárokuje na dávky sociálneho zabezpečenia v porovnaní s 2,6-percentnou mierou holandskej populácie ako celku.