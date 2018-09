Európske tlačové agentúry sa vyjadrili k smernici o autorských právach

Ilustračná snímka Foto: TASR Foto: TASR

Brusel 4. septembra (TASR) - Výkonní riaditelia dovedna 18 tlačových agentúr patriacich k Európskej aliancii tlačových agentúr (EANA) podpísali vyhlásenie agentúry AFP k smernici o autorských právach, o ktorej bude 12. septembra hlasovať Európsky parlament (EP). TASR o tom informoval generálny tajomník EANA Erik Nylen.Vyhlásenie zverejnené v utorok a nazvanéhovorí o tom, že navrhovaná smernica o autorských právach by malaProti navrhovanej smernici sa ostro stavajú veľké internetové spoločnosti ako Facebook či Google. Podľa vyhlásenia členov EANA však svoju antikampaň zakladajú na "úplnom výmysle", keď tvrdia, že nová legislatíva ohrozí slobodný prístup k internetu. Vyhlásenie v tomto smere pripomína, že práve spoločnosti ako Google či Facebook využívajú veľké množstvo obsahu vytvoreného tlačovými agentúrami a vydavateľmi tlače, za ktorý neplatia.Vďaka mediálnemu obsahu však získavajú čoraz viac peňazí za reklamu, ktorú týmto spôsobom odkláňajú od médií, píše sa ďalej vo vyhlásení. Situácia sa zmenila do tej miery, že práve Facebook a Google zastavajú výsadné postavenie a v roku 2017 získali dovedna až 80 percent z príjmov z internetovej reklamy na celom svete s výnimkou Číny. Ak poslanci EP novú smernicu o autorských právach odsúhlasia, budú musieť tieto spoločnosti dávať malú časť zo svojich tržieb práve tvorcom mediálneho obsahu.píše sa ďalej vo vyhlásení, ktoré dodáva, že posledná európska smernica v tejto otázke bola prijatá ešte v čase, keď sa nepredpokladalo, že raz budú existovať spoločnosti ako Google, Facebook či YouTube. Text ďalej poukazuje na to, že s klesajúcimi príjmami z tlače presunuli médiá svoju orientáciu k zverejňovaniu správ na internete, kde však veľkí hráči zbierajú plody ich práce bez zaplatenia a ochudobňujú tak celý mediálny sektor.upozorňuje ďalej vyhlásenie členov EANA. Dodáva, že to vedie aj k ochudobneniu odberateľov správ, pokiaľ ide o kvalitu novinárskej práce, v čoho dôsledku je ohrozená i demokracia.Internetoví giganti s multimiliardovými ročnými ziskami a mechanizmami, ktoré im umožňujúv Európe, môžu spravodlivo kompenzovať médiá za obsah, ktorý od nich získavajú, a to i bez toho, že by museli pýtať peniaze od internetových používateľov, píše sa ďalej vo vyhlásení.Tento text podpísali výkonní riaditelia francúzskej AFP, rumunskej Agerpres, gréckej ANA-MPA, tureckej Anadolu, rakúskej APA, belgickej Belga, bulharskej BTA, českej ČTK, nemeckej DPA, portugalskej LUSA, nórskej NTB, britskej PA, dánskej Ritzau, slovinskej STA, fínskej STT, srbskej Tanjug, švédskej TT a ukrajinskej agentúry Ukrinform.EANA, ktorej členom je aj Tlačová agentúra Slovenskej republiky (TASR), je tradičná stavovská organizácia tlačových agentúr z Európy. Jej úlohou je formulovať, koordinovať a spoločnými silami riešiť výzvy agentúrnej žurnalistickej práce v dynamicky sa meniacich trhových, legislatívnych a technologických podmienkach a v otázkach autorských práv.