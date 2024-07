Pracujúcich ľudí bude čoraz menej, Slovensko podľa NBS starne a naša ekonomika s ním

Oblasť produktivity

19.7.2024 (SITA.sk) - Slovensko starne mimoriadne rýchlo. Ako konštatuje Národná banka Slovenska (NBS) , pracujúcich ľudí bude čoraz menej a pocítime to už o 10-15 rokov. Pomôcť môže podľa centrálnej banky intenzívnejšie zamestnávanie dôchodcov, mladých ľudí, najmä žien a kvalifikovaných cudzincov.Zároveň výkonnosť nášho zdravotníctva kríva a citeľne zaostáva, mladí a talentovaní ľudia odchádzajú do zahraničia a mnohí sa už nechcú vrátiť. Je potrebné podľa NBS zabezpečiť aby úspech v živote nezávisel od toho, kde a komu ste sa narodili.Napriek miernemu zlepšeniu v oblasti produktivity naďalej existuje podľa analýzy NBS priepasť v porovnaní s vyspelejšími krajinami. Zrýchlenie rastu produktivity a obnovenie dobiehania vyspelejších krajín predstavuje kľúčovú výzvu našej ekonomiky. To si vyžiada prechod na ekonomický model založený na inováciách.Nevyhnutné sú zásadné reformy na zlepšenie vzdelávacieho systému, podnikateľského prostredia, kvality verejných inštitúcií, ako aj financovania a organizácie výskumu a vývoja. Podobne dôležité bude podľa národnej banky zamedziť odlevu domáceho talentu a, naopak, zintenzívniť snahu prilákať kvalifikovanú pracovnú silu zo zahraničia. Verejné financie naďalej predstavujú výraznú zraniteľnosť našej ekonomiky energetická kríza spolu s opatreniami vlády zhoršili udržateľnosť verejných financií. Zároveň z dlhodobého hľadiska bude starnutie obyvateľstva výrazne zvyšovať tlak na verejné financie cez vyššie výdavky štátu na starobné dôchodky , ako aj zdravotnú a dlhodobú starostlivosť.S cieľom znížiť zraniteľnosť ekonomiky z titulu verejných financií je potrebné podľa NBS implementovať kredibilný konsolidačný plán, ktorý nielen stabilizuje dlh na strednodobom horizonte, ale pripraví verejné financie aj na budúce neočakávané šoky a výzvy starnúcej populácie. Odkladanie konsolidácie v čase vedie k jej „predražovaniu“ a prenáša príliš vysoké bremeno nákladov na budúce generácie.Úspešne zvládnuť demografickú vlnu môžu pomôcť politiky na mobilizáciu dostupných zdrojov na trhu v práce, ktoré budú viesť k vyššej participácii obyvateľstva, najmä starších obyvateľov a mladých žien, na trhu práce.Pomôcť môže aj migrácia, na pozastavenie negatívnych demografických trendov by bol nevyhnutný signifikantný prílev mladej kvalifikovanej pracovnej sily.V kontexte stenčujúceho sa podielu produktívnej populácie sa ešte viac umocňuje význam potreby zrýchlenia rastu produktivity práce.K tomu môže pomôcť okrem spomínanému prechodu na inovačnú ekonomiku vytvorenie priaznivého prostredia pre firemné investície do produktívneho kapitálu a automatizácie výroby. Pokroky v oblasti umelej inteligencie predstavujú v tejto súvislosti výzvu, ale aj príležitosť.