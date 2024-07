Sedem europoslankýň a osem europoslancov

19.7.2024 (SITA.sk) - Slovenskí europoslanci sú už rozdelení do výborov v Európskom parlamente . V piatok boli na plenárnom zasadnutí ohlásení členovia, ktorí budú sedieť v jednotlivých parlamentných výboroch a podvýboroch v 10. volebnom období.Voličov zo Slovenska zastupuje v Európskom parlamente sedem europoslankýň a osem europoslancov. Vo Výbore pre zahraničné veci budú sedieť Ľuboš Blaha Miriam Lexmann (ako náhradníčka) a Lucia Yar (náhradníčka), vo Výbore pre medzinárodný obchod Ľubica Karvašová , Miriam Lexmann a Branislav Ondruš (náhradník).Jedno z miest Výboru pre rozpočet obsadí Lucia Yar a vo Výbore pre kontrolu rozpočtu bude Michal Wiezik (náhradník). Vo Výbore pre hospodárske a menové veci bude mať Slovensko reprezentanta v podobe Ľudovíta Ódora Až štyria slovenskí europoslanci budú sedieť vo Výbore pre zamestnanosť a sociálne veci, a to Ľuboš Blaha (náhradník), Martin Hojsík (náhradník), Miriam Lexmann a Branislav Ondruš. Vo Výbore pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín budú Monika Beňová , Martin Hojsík a Michal Wiezik.Do Výboru pre priemysel, výskum a energetiku mieria Monika Beňová a Martin Hojsík, obaja ako náhradníci. Erik Kaliňák a Ľudovít Ódor budú ako náhradníci členmi Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa.Vo Výbore pre dopravu a cestovný ruch bude Milan Mazurek , vo Výbore pre regionálny rozvoj Ľubica Karvašová, Milan Mazurek (náhradník), Katarína Roth Neveďalová (náhradníčka), vo Výbore pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Katarína Roth Neveďalová, Michal Wiezik (náhradník) a vo Výbore pre rybolov Michal Wiezik (náhradník).Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci obsadia za Slovensko Veronika Cifrová Ostrihoňová , Erik Kaliňák, Milan Uhrík a Lucia Yar (náhradníčka).Vo Výbore pre ústavné veci bude sedieť europoslankyňa Ľubica Karvašová, vo Výbore pre práva žien a rodovú rovnosť Veronika Cifrová Ostrihoňová (náhradníčka), Judita Laššáková a Lucia Yar.Vo Výbore pre petície je ako náhradníčka Judita Laššáková, v Podvýbore pre ľudské práva bude Ľuboš Blaha, v Podvýbore pre bezpečnosť a obranu Lucia Yar, v Podvýbore pre daňové veci Ľudovít Ódor a v Podvýbore pre verejné zdravie Monika Beňová.Podľa rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu by zloženie jeho výborov, vrátane podvýborov, malo v čo najväčšej miere odrážať zloženie parlamentu ako celku. Všetky výbory budú mať ustanovujúce schôdze v utorok, na ktorých si zvolia svojich predsedov a podpredsedov.Výbory zasadajú verejne, pokiaľ pravidlá neurčujú inak. Ich práca zahŕňa vypracovanie, zmeny, doplnenia a hlasovania o legislatívnych návrhoch a správach z vlastnej iniciatívy, ako aj diskusie so zástupcami Európskej rady Európskej komisie , vypočutia externých odborníkov a organizovanie vyšetrovacích misií.Budú zohrávať kľúčovú úlohu pri nadchádzajúcich vypočutiach dezignovaných komisárov. Prácu výborov koordinuje Konferencia predsedov výborov.