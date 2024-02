Pracujúcich väzňov budú odmeňovať podľa nových taríf, má to pomôcť štátnemu rozpočtu

Pozitívny vplyv

Zvýšený príjem rozpočtu

6.2.2024 (SITA.sk) - Výška pracovných odmien odsúdených osôb v slovenských väzniciach bude určovaná podľa nových taríf. Rozhodla o tom utorok vláda.„Návrh nariadenia vlády bude mať pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy, nakoľko v dôsledku zvýšenia pracovných taríf odsúdených zaradených do práce dôjde k zvýšeným príjmom v oblasti úhrad trov výkonu trestu odňatia slobody u odsúdeného podľa zákona o výkone trestu odňatia slobody, odvodom do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní z vyššej pracovnej odmeny odsúdených zaradených do práce, ako aj k zvýšenej dani z príjmov v súvislosti so zvýšenými príjmami a možnosťami ich použitia v prípade odsúdených zaradených do práce a osôb, ktorým je poukazované výživné z ich pracovných odmien," uviedlo v tejto súvislosti ministerstvo spravodlivosti.Zvýšenie výdavkov na pracovné odmeny odsúdených zaradených do práce v takzvanom vedľajšom hospodárstve sa podľa rezortu zase prenesie do cien výrobkov, prác a služieb stredísk vedľajšieho hospodárstva.„V súvislosti s uvedeným sa zvýšia príjmy rozpočtu vedľajšieho hospodárstva, ktoré sú príjmami štátneho rozpočtu kapitoly Ministerstva spravodlivosti SR . Z uvedeného vyplýva, že zvýšením výdavkov na odmeňovanie odsúdených zaradených do práce dôjde k nárastu príjmov štátneho rozpočtu," dodalo ministerstvo.