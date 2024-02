V kauze Mýtnik prišiel svedčiť Andrej Holák, vypovedať však odmietol

Odôvodnenie odmietnutia výpovede

6.2.2024 (SITA.sk) - Korupčná kauza Mýtnik v utorok pokračuje ďalším pojednávacím dňom na banskobystrickom pracovisku Špecializovaného trestného súdu ŠTS ). Po pondelkovom vypočúvaní vyšetrovateľky tejto kauzy Moniky Barčákovej sa dnes na lavicu svedkov posadil bývalý podpredseda Úradu pre verejné obstarávanie ÚVO ) a súčasný generálny tajomník služobného úradu Ministerstva spravodlivosti SR Andrej Holák , ktorý však odmietol vypovedať.Obžalobe v tomto prípade čelia podnikatelia Jozef Brhel a jeho syn Jozef , bývalý štátny tajomník ministerstva financií Radko Kuruc , bývalý predstaviteľ finančnej správy Milan Grega , podnikateľ Miroslav Slahučka a právnik Martin Bahleda Holák, ktorý ako svedok prišiel na návrh obhajoby, odmietnutie výpovede odôvodnil tým, že on sám bol od júna do októbra 2021 obvinený v kauze Mýtnik, pričom od začiatku tvrdil, že obvinenie bolo vyfabulované a hlavne nezákonné. Jeho obvinenie ako nezákonné zrušil po štyroch mesiacoch prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry „Na základe tohto obvinenia som bol zadržaný a obmedzený na slobode. Bol som zároveň mediálne pertraktovaný, a týmto obvinením bolo zasiahnuté do mojich osobnostných práv. Utrpel som na svojej cti a dobrej povesti, ako aj na spoločenskom uplatnení,“ dodal k dôvodom odmietnutiu vypovedať.„Je mi ľúto, že svedok odmietol vypovedať, lebo mohol niektoré veci objasniť, ale ľudsky ho chápem,“ povedal advokát Michal Mandzák. Predseda senátu uviedol, že súd čas využije na vykonávanie ďalších dôkazov.Vyšetrovateľka počas vypočutia v pondelok okrem iného hovorila aj o vypočúvaní spolupracujúcich obvinených z rôznych káuz v objekte v Lamači v Bratislave, ktorý má patriť ministerstvu vnútra „Ide o objekt v Lamači, kde som robila len procesné úkony. Pripúšťam, že aj so Suchobom som tu robila nejaké procesné úkony, ale kedy, už neviem. Išlo o procesné úkony v iných trestných veciach, kde boli obhajcovia Suchobu a iní obhajcovia tam nemali prečo byť,“ uviedla Barčáková, ktorá si na mnohé okolnosti už nevedela spomenúť.Mandzák vníma celé vyšetrovanie ako zjavne nezákonné, čo podľa neho potvrdila aj výpoveď samotnej vyšetrovateľky Barčákovej.„Zjavnou nezákonnosťou je to, že výsluchy spolupracujúcich obvinených sa neviedli v úradných priestoroch polície, ale v nejakých objektoch ministerstva vnútra, kde sa chodilo nejakým konšpiračným spôsobom,“ popísal obhajca s tým, že toto považuje za absolútne nepredstaviteľné.Prokuratúra obžalovaných viní v rámci piatich skutkov z porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku, machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, z legalizácie príjmu z trestnej činnosti alebo zločinu prijímania úplatku.„Škoda bola vyčíslená počas dokazovania, ktoré sa vykonalo počas vyšetrovania. V tom prvom skutku predstavuje sumu viac ako 45 miliónov eur,“ uviedol prokurátor po prečítaní obžaloby v októbri 2022. Všetci šiesti obžalovaní svoju vinu odmietajú.