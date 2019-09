Pracujúcim sa zvýši rodičovský príspevok na 370 eur

Bratislava 18. september - Rodičovský príspevok od budúceho roka vzrastie. Na vyššiu dávku majú nárok tí rodičia, ktorí pred narodením dieťaťa pracovali. Im sa rodičovský príspevok zvýši na 370 eur, ostatným rodičom, ktorí pracovali len krátkodobo alebo dočasne a nepoberali materské, stúpne na 270 eur. Plénum v stredu schválilo novelu zákona o rodičovskom príspevku z dielne koaličného Smeru-SD.





"S cieľom zmierniť stratu príjmu zo zárobkovej činnosti sa navrhuje rodičom, ktorí pred narodením dieťaťa vykonávali zárobkovú činnosť a platili poistné na nemocenské poistenie, respektíve boli nemocensky zabezpečení a z dôvodu starostlivosti o dieťa im bolo poskytované materské, poskytovať rodičovský príspevok vo vyššej sume, teda vo výške 370 eur mesačne," priblížili poslanci s tým, že zvýšenie príspevku predstavuje 150 eur oproti súčasnej sume. "Pre ostatných rodičov sa navrhuje poskytovať rodičovský príspevok v nižšej sume, teda 270 eur mesačne, čo predstavuje zvýšenie približne o 50 eur mesačne oproti súčasnej sume rodičovského príspevku," vyčíslili poslanci Smeru-SD.Viacerí opoziční poslanci navrhovali zmeny pri tomto návrhu zákona. Hovorili o tom, že do sociálnych dávok princíp zásluhovosti nepatrí. Poslanec hnutia OĽaNO Eduard Heger napríklad navrhoval, že skupina ľudí, ktorí budú dostávať rodičovský príspevok 370 eur, by sa mala maximálne rozšíriť. Poslankyňa Natália Blahová (SaS) zasa chcela výšku rodičovského príspevku zjednotiť na úroveň 320 eur. Ani jeden z pozmeňujúcich návrhov opozičných poslancov neprešiel.Minister práce Ján Richter (Smer-SD) ešte v máji tohto roka vyčíslil, že zvýšenie rodičovského príspevku by sa malo dotknúť približne 140.000 ľudí na Slovensku a toto opatrenie by malo stáť približne 145 miliónov eur. Zvýšenie rodičovského príspevku je súčasťou koaličného sociálneho balíčka.