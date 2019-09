Obama podporil Gretu Thunbergovú: Ty a a ja sme tím

Bývalý americký prezident Barack Obama. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 18. septembra (TASR) - Bývalý prezident USA Barack Obama sa v utorok vo Washingtone stretol so švédskou environmentálnou aktivistkou Gretou Thunbergovou, pričom ju označil za jednu zIch stretnutie sa konalo v sídle nadácie, ktorú manželia Obamovci založili s cieľomVo videozázname, ktorý nadácia zverejnila na internete, sa Obama a Thunbergová najprv pozdravili ťuknutím pästí a potom diskutovali oŠvédska tínedžerka v rozhovore s Obamom uviedla, žeSvojím rovesníkom odkázala, aby vo veci ochrany životného prostrediaObama Thunbergovú ubezpečil o svojej podpore a vyhlásil, že. Švédska tínedžerka si podľa neho uvedomuje, že jejThunbergová sa minulý piatok pred Bielym domom zúčastnila na demonštrácii za ochranu klímy. Ďalšie veľké zhromaždenie mládeže sa plánuje v piatok, 20. septembra, krátko pred otvorením vrcholného summitu OSN venovaného zmene klímy, na ktorom sa zídu hlavy štátov a vlád desiatok krajín sveta.Greta Thunbergová začala protestovať vlani 20. augusta pred budovou švédskeho parlamentu a politikov svojej krajiny žiadala, aby urobili viac v boji proti klimatickým zmenám a zníženiu produkovaných emisií. Svojím štrajkom inšpirovala mladých ľudí v Európe aj inde vo svete k vlne protestov známych akoŠvédka Thunbergová odmieta cestovať lietadlom. Do Spojených štátov sa tak plavila 15 dní na pretekárskej jachte Malizia II vybavenej solárnymi panelmi a vodnými turbínami, ktoré vyrábajú elektrickú energiu. Týmto spôsobom chcela dosiahnuť, aby jej cesta do USA nezanechala žiadnu uhlíkovú stopu.