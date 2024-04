Praha bude v decembri hostiť akciu Winter Hockey Games 2024, odohrá sa na nej aj zápas slovenskej extraligy

Chcú aj zápas nemeckej DEL

Vstupenky sa už dajú kúpiť

30.4.2024 (SITA.sk) - Česká metropola Praha bude v decembri hostiť jeden zo zápasov základnej časti hokejovej extraligy. Súboj bude súčasťou akcie Winter Hockey Games 2024 v Prahe na Letnej, kde Česi podľa tlačovej správy vybudujú dočasný štadión pod holým nebom pre viac ako 16-tisíc divákov.Organizátori podujatia síce nepotvrdili, ktoré dva slovenské kluby sa predstavia v zahraničí, už v úvode apríla však české médiá informovali o tom, že by sa malo jednať o súboj Slovanom Bratislava HC Košice , konať by sa mal v sobotu 7. decembra.Okrem toho budú súčasťou akcie aj dve stretnutia českej extraligy, zápas akademikov aj duel českých legiend proti výberu niekdajších hráčov z celého sveta. Česká strana rokuje aj s Nemcami, aby sa v Prahe konal aj súboj DEL. Podujatie sa uskutoční od 5. do 8. decembra."Pripravujeme úplne unikátnu hokejovú mikulášsku nádielku, ktorej cieľom je ponúknuť českému divákov špičkový hokej z najlepších súťaží troch krajín strednej Európy," uviedol Andrea Barsony z agentúry Eniva, ktorá podujatie organizuje.V úvode decembra v Prahe vyrastie areál s rozlohou 10-tisíc metrov štvorcových, jeho súčasťou bude okrem hracej plochy, tribún a zázemia aj fanzóna.K dispozícii sú už aj vstupenky na spomenutú akciu, ich ceny sú od 390 do 1990 českých korún, čo je v prepočte približne 15,50 až 80 eur.