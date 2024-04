Slovenskí hokejisti do 18 rokov uspeli v záverečnom súboji, rozdrvili Nórov a postupujú do štvrťfinále

aktualizované 30. apríla 17:28



Vyhli sa boju o zotrvanie v elite

Slabé oslabenia

Kapitánov hetrik

Kuriózna situácia

Meno súpera vo štvrťfinále

30.4.2024 (SITA.sk) -Slovenská reprezentácia hokejistov do 18 rokov uspela na svetovom šampionáte hráčov tejto vekovej kategórie vo Fínsku až v záverečnom súboji základnej A-skupiny.Mladí Slováci v meste Espoo zdolali rovesníkov z Nórska hladko 11:1, vyhli sa boju o zotrvanie medzi svetovou elitou a zaistili si postup do štvrtkového štvrťfinále. Zverenci Martin Dendisa na turnaji predtým prehrali s Američanmi 0:9, s Lotyšmi 3:5 a s Fínmi 0:4.Keďže pred utorkovým súbojom mali slovenskí hokejisti nula bodov, vedeli o dôležitosti merania síl s Nórmi. Na štvrťfinále potrebovali bezpodmienečne zvíťaziť aspoň o tri góly.Začiatok duelu im vyšiel unikátne, po necelých štyroch minútach viedli už 3:0 gólmi Adam Nemca, Michala Liščinského a kapitána Tomáša Pobežala. Súper síce v presilovke skorigoval na 1:3, ale ešte v prvej dvadsaťminútovke skórovali Fabian Andrej Ličko a Ján Chovan.„Hrali sme aktívne a tvrdo, super odhadzoval puky a z toho sme mali šance. Oslabenia nám zatiaľ nejdú, aj teraz sme v ňom inkasovali. Musíme zlepšiť disciplínu a hrať tak ako doteraz," hodnotil po prvej tretine Liščinský v prenose JOJ Šport Aj v druhej časti pokračovala dominancia slovenského výberu. Jeho šiesty gól pridal Pobežal, na 7:1 upravil Tomáš Chrenko a v 35. minúte skompletizoval hetrik kapitán Pobežal.„Som rád, že sa tlačíme do bránky. Nemôžeme od toho upustiť a pokračovať v tom aj v III. tretine. Hráme ako jeden tím," uviedol strelec Pobežal.Mimoriadne kurióznu situáciu priniesla prestávka pred treťou tretinou. V Espoo sa pokazila rolba a keď sa ju organizátori snažili odstrániť z ľadu, poškodili hraciu plochu. Fínom sa nepodarilo hlavnú plochu upraviť do dostatočnej kvality, po hodinovej pauze preto duel pokračoval v tréningovej hale.Ani nečakaná dlhá pauza a zmena ľadu nezabrzdili Slovákov. Ich deviaty presný zásah zaznamenal Nicolas Vrtiel, desiaty pridal v početnej výhode Pobežal a jedenásty tiež v presilovke Ján Chovan.Mladí Slováci vo Fínsku obhajujú vlaňajšiu štvrtú priečku, čo bolo ich najlepšie umiestnenie od striebra z roku 2003. V minulosti získali v roku 1999 bronz.V stredu je na šampionáte voľný deň, štvrťfinálové stretnutia aj baráž o udržanie sa uskutočnia vo štvrtok. Súperom Slovákov budú mladí Česi, ktorí v B-skupine skončili na druhej pozícii.