Prahu ovládol Tarzan

7.10.2019 (Webnoviny.sk) -"Tarzan ma uchvátil. Je vidieť, že je to skutočne svetový hit plný skvelej hudby, napätia, dobrodružstva, romantiky, ale aj humoru, akrobacie a veľmi vydarených audiovizuálnych efektov. Mňa osobne navyše teší, že je to ďalší krásny projekt, ktorý spája Slovákov a Čechov," povedal moderátor slávnostnej premiéry, slovenský herec Štefan Skrúcaný.V hlavných úlohách sa predstavili David Gránský, Ivana Korolová, Josef Vojtek, Dita Hořínková, Tomáš Trapl, Ernesto Čekan a ďalší."Je to zatiaľ to najnáročnejšie, v čom som kedy vystupoval. Skĺbiť hranie, spev a ešte akrobaciu nie je vôbec jednoduché. Veľmi ma ale teší, že predstavenie divákov nadchlo", vysvetlil predstaviteľ Tarzana David Gránský."Pracovať na Tarzanovi ma veľa bavilo. Je to silný príbeh a herci do toho išli naplno a hrali srdcom," zveril sa režisér Libor Vaculík.Divákov na začiatku zaujala priestorová multimediálna projekcia, vďaka ktorej sa stali súčasťou dobrodružstva potápajúcej sa lode, aby sa onedlho ocitli v džungli. Veľmi realistické a dômyselné kulisy sú len jednou zo súčastí výpravnej produkcie. Dopĺňajú ju nákladné kostýmy, ktorých je v predstavení až 250. Hlavnú hrdinku Jane diváci uvidia celkom v piatich kostýmoch. "Kostýmy si naozaj užívam. Najviac ma však baví slávna scéna, kedy Tarzan s Jane letia na liane", tešila sa Ivana Korolová.Slávny frontman kapely Kabát Josef Vojtek, ktorý predstavuje Tarzanovho opičieho otca Kerchaka, si zase pochvaľoval výzvu, ktorú rola predstavuje. "Je to prvýkrát, čo nehrám človeka, alebo diabla, ale poriadne zviera," dodal s úsmevom.Uznanie si muzikál zaslúži tiež za skvelú hudbu Phila Collinsa. Ten za ústrednú skladbu You'll Be In My Heart dokonca dostal Oscara a Grammy. Tú istú pesničku potom prespieval aj Karel Gott a zaradil ju na jeden zo svojich albumov. Keď sa dopočul, že Divadlo Hybernia pripravuje Tarzana, poslal tvorcom vtipný odkaz: "Zahrať si Tarzana bol vždy môj sen. Z nejakého, pre mňa nepochopiteľného dôvodu, som však tú rolu nikdy nedostal. Svoju nenaplnenú túžbu som si aspoň vykompenzoval v podobe prespievania ústrednej skladby You will Be In My Heart od Phila Collinsa, ktorá sprevádza broadwayský muzikál Tarzan. Nazvali sme ju Jsi v srdci mém a je súčasťou môjho albumu Tá pravá. Českému stvárneniu muzikálu Tarzan prajem veľa úspechov a spokojných divákov."Na slávnostnej premiére sa zúčastnili špičky z politického a kultúrneho života. Vedľa premiéra Andreja Babiša, Tarzanovi tlieskali napríklad Vlasta Korec, Petr Janda, Leona Machálková a mnohí ďalší.Hybernia kvôli Tarzanovi vykonala rekonštrukcii a zaobstarala novú techniku. Diváci si tak hviezdne obsadené predstavenie vychutnali v nových a pohodlných sedačkách. Ide o doposiaľ najnákladnejšie predstavenie tohto divadla. Mimoriadne úspešný hit mal len na newyorskej Broadwayi okolo 500 vypredaných predstavení, diváci mu tlieskali okrem USA či Európy tiež na Filipínach a len v Nemecku sa hral desať rokov. Show prichádza do Prahy vďaka osobnej iniciatíve a podpore podnikateľa a filantropa Milana Fiľa, majiteľa investičnej skupiny Eco-Investment a.s., ktorej súčasťou je aj Divadlo Hybernia.