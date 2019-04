Praktická pomoc deťom s onkologickými chorobami a ich rodinám – III.

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 23. apríla (WebNoviny.sk)Uplynulý rok bol náročný na prepravu, najazdili sme 140 540 km, čo je 3,5 krát obvod zemegule. Mali sme 731 prevozov detí, z toho 48 krát sme viezli pacienta do Bratislavy, 2 krát do Prahy a 1 raz do Banskej Bystrice. Osem krát sme promptne priviezli lieky pre detských onkologických pacientov v Košiciach z Bratislavy, Banskej Bystrice alebo Martina. Za deťmi v domácej hospicovej starostlivosti sme najazdili 6526 km.Prepravu pre deti poskytujeme 365 dní v roku, 7 dní v týždni, 24 hodín denne na liečbu do nemocnice alebo po chemoterapii domov.V náhradnom domove pre deti a rodičov Ligy proti rakovine v Košiciach sme počas roku 2018 poskytli bezplatné ubytovanie 55 osobám, rodičom aj deťom, ktorí tu prespali 196 krát. Zvyknú tu nocovať rodičia detí, ktoré sú aktuálne hospitalizované na Oddelení detskej onkológie v Košiciach, alebo rodičia s deťmi, ktoré dochádzajú zo vzdialenejších miest na ambulantnú liečbu, a ostávajú v byte celý týždeň. V tomto roku sme znova obnovili ďalšiu časť zariadenia bytu pre rodičov. ktorí tak môžu tráviť svoj čas mimo nemocnice v príjemnom prostredí.revitalizácia psychologickej ambulancie DFN Košice, materiálna pomoc pre oddelenie (plienky, podložky, biolampy, doplnkové lieky, veci do kuchynky, uteráky a iné), finančné dary pre Spoločnosť detskej onkológie Košice. Podieľali sme sa na organizovaní kultúrnych alebo športových podujatí (Letecký deň, Deň detskej onkológie, Ples pre detskú onkológiu).Sprostredkovali sme materiálnu pomoc pre viac ako 55 rodín. V rámci Balíčkov pomoci išlo najmä o hygienické potreby, dezinfekčné prostriedky, špeciálne náplaste, plienky, podložky, detské rúška, knihy, hračky, kresliace potreby a iné. V prípade akútnej pomoci sme zakúpili alebo zabezpečili oblečenie pre deti a rodiny v zlej sociálnej situácii.Poskytli sme priamu finančnú pomoc vo výške 8403 eur, vo forme príspevkov na parochne, zapožičanie rehabilitačnej motodlahy, špeciálne rehabilitácie, poplatkov za hospitalizáciu rodinného príslušníka. Uhradili sme náklady spojené s hospitalizáciou v zahraničí a náklady spojené s pohrebom detí. Počas roka sme rodinám odovzdali stravné lístky v celkovej hodnote 9500 eur.V tomto roku sme realizovali päť úspešných projektov na podporu aktivít pomoci pre deti s onkologickými chorobami. Našim najnovším projektom je zriadenie Centra sprevádzania rodín v Košiciach (denné psychosociálne centrum), ktorý významne finančne podporila Nadácia televízie Markíza.Inzercia