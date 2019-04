Rakúska protiimigračná strana označila báseň o potkanoch za nevkusnú

Predseda krajne pravicovej Slobodnej strany Rakúska (FPÖ) Heinz-Christian Strache. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Viedeň 23. apríla (TASR) - Protiimigračná, krajne pravicová Slobodná strana Rakúska (FPÖ), ktorá je súčasťou vlády, označila báseň napísanú svojím miestnym predstaviteľom za "nevkusnú". Báseň prirovnáva migrantov k potkanom a rozhnevala aj kancelára Sebastiana Kurza. V utorok o tom informovala tlačová agentúra AP.Báseň s názvom "Mestský potkan" sa objavila v miestnej publikácii FPÖ v rakúskom meste Braunau a napísal ju zástupca starostu Christian Schilcher. Využil obraz cudzích potkanov, ktoré sa zamiešavajú medzi rakúskych, na to, aby poukázal na nebezpečenstvo "miešania" kultúr a jazykov. V básni varoval pred takýmto "miešaním".Báseň vyvolala ostrú kritiku stredoľavej opozície i kancelára Sebastiana Kurza. Tento konzervatívec z Rakúskej ľudovej strany (ÖVP), ktorý riadi štát spolu so spomínaným koaličným partnerom FPÖ, v pondelok požiadal pobočku tejto koaličnej strany v spolkovej krajine Horné Rakúsko, aby sa od básne okamžite a jednoznačne dištancovala. Kurz vyhlásil, že "výber slov je odporný, neľudský a hlboko rasistický".Vrcholný predstaviteľ regionálnej pobočky FPÖ Erwin Schreiner neskôr v pondelok uviedol, že "skrytý význam prirovnania potkana k človeku je historicky zaťažený, predpojatý a úplne odporný a treba ho odmietnuť".Májové voľby do Európskeho parlamentu (EP) sa už blížia a Kurz je pod čoraz väčším tlakom, aby odsúdil konanie niektorých členov FPÖ, napísala tlačová agentúra AFP.Minulý mesiac sa FPÖ dostala do pozornosti verejnosti za svoje väzby na nacionalistické hnutie identitariánov, ktoré prijalo finančný dar od podozrivého útočníka v novozélandských mešitách Brentona Tarranta.Po tomto incidente Kurz žiadal od strany, aby prerušila s identitariánmi všetky vzťahy, a dodal, že "nebude tolerovať váhavosť týkajúcu sa tohto krajne pravicového extrémistického hnutia".Líderka opozičných sociálnych demokratov Pamela Rendiová-Wagnerová vo vyhlásení v pondelok uviedla, že báseň je "pripomienkou spôsobu vyjadrovania o určitých skupinách ľudí, ktoré šírila nacistická propaganda".položila otázku.Autor básne Schilcher sa vo vyhlásení ospravedlnil za spôsobenie akejkoľvek urážky. Pre regionálne noviny Oberösterreichische Nachrichten takisto povedal, že spor je vlastne "veľa kriku pre nič" pred voľbami do europarlamentu.