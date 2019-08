PRASIATKO PEPPA ZMENÍ MAJITEĽA: Hasbro prevezme Entertainment One

Americká hračkárska spoločnosť Hasbro sa dohodla na prevzatí kanadskej mediálnej firmy Entertainment One, ktorá vlastní práva na obľúbený britský seriál pre predškolákov Prasiatko Peppa. Foto: TASR/AP Americká hračkárska spoločnosť Hasbro sa dohodla na prevzatí kanadskej mediálnej firmy Entertainment One, ktorá vlastní práva na obľúbený britský seriál pre predškolákov Prasiatko Peppa. Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Pawtucket 23. augusta (TASR) - Americká hračkárska spoločnosť Hasbro sa dohodla na prevzatí kanadskej mediálnej firmy Entertainment One, ktorá vlastní práva na obľúbený britský seriál pre predškolákov Prasiatko Peppa. Hodnota kontraktu, ktorý potvrdili obe spoločnosti, dosahuje približne 3,3 miliardy libier (3,62 miliardy eur).Druhý najväčší producent hračiek v USA po firme Mattel si od získania Entertainment One sľubuje väčšie možnosti dostať svoje produkty na televízne obrazovky, do filmov a seriálov. Napríklad seriál Prasiatko Peppa bol preložený do vyše 40 jazykov a najmä v Číne je seriál veľmi populárny. Entertainment One je okrem seriálu Prasiatko Peppa aj za ďalším seriálom pre predškolákov Pyžamasky.Niektoré produkty firmy Hasbro sa už na obrazovkách objavili. Takými sú napríklad My Little Pony a Transformery.Akvizícia, ktorú Hasbro celú zrealizuje v hotovosti a ktorá je najväčšou v histórii americkej firmy, by sa mala dokončiť vo 4. kvartáli tohto roka. Akcionári Entertainment One dostanú za akciu 5,60 libry, čo predstavuje vyše 26-percentnú prémiu v porovnaní so štvrtkovou (22. 8.) uzatváracou hodnotou akcií.(1 EUR = 0,91150 GBP)