Vyše 30 módnych firiem podpísalo environmentálnu dohodu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 23. augusta (TASR) - Popredné módne firmy z celého sveta v piatok oznámili, že podpísali dohodu, ktorej cieľom bude pomôcť pri ochrane životného prostredia. Dokument chcú prezentovať na nadchádzajúcom víkendovom summite krajín G7, ktorý sa v sobotu začína vo francúzskom letovisku Biarritz.Informovala o tom v piatok agentúra Reuters s tým, že dohodu podpísalo 32 spoločností vrátane značiek ako Adidas, Burberry, Kering, Hermes, LVMH či Nike.Práve ochrana životného prostredia by mala byť jednou z hlavných tém nachádzajúceho summitu G7. Francúzsky prezident Emmanuel Macron i generálny tajomník OSN António Guterres vyjadrili v súvislosti s touto témou v ostatných dňoch znepokojenie z ničivých požiarov, ktoré sužujú amazonský dažďový prales.Macron v stredu na Twitteri uviedol, že požiare v amazonskom dažďovom pralese predstavujú "medzinárodnú krízu", ktorej riešenie by malo byť prioritou na víkendovom summite krajín G7.Brazílsky prezident Jair Bolsonaro ho v reakcii na Twitteri kritizoval. Macron má podľa neho "koloniálnu mentalitu, ktorá nepatrí do 21. storočia", keď chce aby sa "o problémoch Amazónie diskutovalo na summite G7 bez účasti krajín tohto regiónu". Macrona tiež obvinil, že tento problém týkajúci sa Brazílie a ďalších krajín regiónu využíva na svoje osobné politické ciele.