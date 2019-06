Práva vysielaných pracovníkov sa majú posilniť

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 20. júna (TASR) - Práva vysielaných zahraničných pracovníkov na Slovensko by sa mali posilniť. Tiež sa majú zabezpečiť porovnateľné pracovné a mzdové podmienky pre zamestnancov vyslaných k užívateľskému zamestnávateľovi. Počíta s tým novela Zákonníka práce, ktorou sa do slovenskej legislatívy preberajú ďalšie pravidlá pri vysielaní zamestnancov. Vo štvrtok parlament posunul právnu normu do druhého čítania.uviedlo v predkladacej správe ministerstvo práce. Do Zákonníka práce sa má doplniť okruh ustanovení pracovného práva SR, ktoré sa majú vzťahovať na vyslaného zamestnanca na Slovensko.priblížil rezort práce.Novelou sa majú zabezpečiť aj porovnateľné pracovné a mzdové podmienky pre zamestnancov vyslaných zahraničnou agentúrou dočasného zamestnávania k užívateľskému zamestnávateľovi.Okrem toho sa má odlíšiť tzv. krátkodobé vyslanie, teda do 12 alebo 18 mesiacov, kde sa aplikuje pracovné právo SR len v rozsahu tvrdého jadra, a tzv. dlhodobé vyslanie, pri ktorom sa má aplikovať celé pracovné právo SR s výnimkou pravidiel založenia, vzniku, skončenia a zániku pracovného pomeru, zákazu výkonu inej zárobkovej činnosti počas pracovného pomeru a zákazu konkurenčnej činnosti.Novelou Zákonníka práce sa majú ustanoviť aj pravidlá počítania času vysielania v súvislosti s tzv. reťazením vyslaní, teda ak vyslaného zamestnanca na tom istom mieste s rovnakým druhom práce vystrieda iný vyslaný zamestnanec.Ministerstvo upozornilo na to, že návrh nemení podmienky na vstup zahraničných zamestnancov na slovenský trh práce.upozornilo na to ministerstvo s tým, že novela teda nemení zákonné garancie slovenských zamestnancov, a preto nemá ani sociálne vplyvy.