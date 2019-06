Z Košíc do Mukačeva premáva priame vlakové spojenie

Ilustračná snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 20. júna (TASR) – Z Košíc do Mukačeva sa dá dostať priamo vlakovým spojením takmer po 80 rokoch, a to po štandardných európskych koľajach. Vo štvrtok dva páry regionálnych rýchlikov z košickej železničnej stanice odprevadil minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd) spolu s predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Filipom Hlubockým.Ako na brífingu uviedli, kým Slováci radi cestujú na Ukrajinu za nákupmi, kultúrnymi pamiatkami a gastronómiou, Ukrajinci u nás prevažne hľadajú pracovné príležitosti.povedal Érsek. Podľa jeho slov uvedený spoj pomôže cestovnému ruchu.dodal.ZSSK si od tohto spojenia sľubuje zlepšenie prihraničného styku a prepojenia krajín. Ako uviedla, chce reagovať aj na bezvízový styk. Linka premáva z Košíc denne o 9.10 a o 12.01 h od 9. júna.povedal Hlubocký. Podľa jeho slov má tento spoj potenciál.vysvetlil s tým, že hraničná kontrola sa vykonáva priamo vo vlaku.Minister Érsek verí, že cestujúca verejnosť nebude využívať priamy spoj medzi východným Slovenskom a Ukrajinou na iný cieľ než na to, aby sa dostala z jedného miesta na druhé.dodal.Národný dopravca pripomenul, že z východného Slovenska sa na Zakarpatie dalo absolvovať podobný vlakový výlet, no vyžadovalo si to minimálne dva prestupy alebo preväzovanie podvozkov, čo spôsobovalo dvoj- až trojhodinové státie v Čope. Trať Košice-Čop s odbočkou do Mukačeva bola postavená koncom 19. storočia za čias rakúsko-uhorskej monarchie. Udalosti druhej svetovej vojny spôsobili, že doprava na tejto trati bola zastavená a po vojne bola ukrajinská časť prestavaná na široký rozchod.