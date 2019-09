Práva zamestnancov bankového sektora má zlepšiť memorandum

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 27. septembra (TASR) - Práva zamestnancov v bankovom sektore na Slovensku by mali byť lepšie chránené. Prezídium Slovenskej bankovej asociácie (SBA) schválilo memorandum o dodržiavaní práv pracujúcich v tomto sektore.Banky sa tak zaväzujú k podpore práv svojich zamestnancov. "informuje o tom SBA na svojej webovej stránke.Bankový sektor v memorande prehlasuje, že má záujem pristupovať k služobne starším zamestnancom tak, aby mohli dosiahnuť finančné ohodnotenie obdobné ako pri novoprijímaných zamestnancoch pri obdobnej pozícii. Pracovníci by mali byť vo vhodnom čase informovaní aj o hospodárskej situácii spoločnosti, v ktorej pracujú.Banky sa zaviazali aj k vytváraniu vhodných podmienok pre činnosť odborových organizácií, k podpore stretnutia zástupcov zamestnancov a k zohľadňovaniu spätnej väzby a návrhov od pracovníkov. Okrem toho sa zaviazali finančné domy k prehlbovaniu vzdelávania pracovníkov v súvislosti s digitálnou transformáciou, ktorá patrí medzi priority Slovenska.Pracovníci bankového sektora majú byť tiež informovaní o plánovanom prepúšťaní, zmenách spôsobu odmeňovania a vo väčšine prípadov by banky mali podľa memoranda poskytovať odstupné nad rámec zákona, ako aj prispievať na doplnkové dôchodkové sporenie.Nad rámec legislatívnych požiadaviek memorandum hovorí aj prispievaní do sociálneho fondu, ale aj o organizovaní športových aktivít v prípade výslovného záujmu zamestnancov.Finančné domy sa okrem iného podľa memoranda zaväzujú ponúkať svojim zamestnancom zvýhodnené bankové produkty a riešiť spory a sťažnosti viacerými možnými spôsobmi.