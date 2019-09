Bankoví analytici opäť zhoršili odhad rastu slovenskej ekonomiky

Ilustračná snímka. Foto: Andrej Galica Foto: Andrej Galica

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 27. septembra (TASR) - Analytici komerčných bánk na Slovensku zhoršili odhad rastu slovenskej ekonomiky pre tento a výraznejšie aj pre budúci rok. Rast hrubého domáceho produktu (HDP) v stálych cenách by mal ku koncu tohto roka spomaliť na 2,6 %, zatiaľ čo ešte začiatkom roka odhadovali analytici 4,3-percentný rast. Ukázal to najnovší septembrový prieskum Národnej banky Slovenska.Oproti augustu 2019 analytici zhoršili odhad rastu na tento rok o 0,2 percentuálneho bodu (p. b.). V budúcom roku by sa mal rast HDP v stálych cenách spomaliť na 2,3 %, pričom medzimesačne zhoršili odhad o 0,4 p. b.Nezamestnanosť by mala v tomto roku podľa analytikov dosiahnuť úroveň 5,8 %, jej odhad oproti augustu nezmenili. Nominálne mzdy by mali zrýchliť tempo rastu na 7,1 % a miera zamestnanosti by ku koncu tohto roka podľa analytikov mohla byť na úrovni 1,1 %.Analytici sa pozreli aj na vývoj inflácie na Slovensku. Tá by podľa nich v tomto roku mala dosiahnuť 2,6 % a jadrová inflácia by mala byť na úrovni 2,4 %.Spomalenie rastu ekonomiky v tomto roku potvrdzujú aj štatistiky. V druhom štvrťroku rástla dvojpercentným tempom, zatiaľ čo začiatkom roka bol rast na úrovni 3,7 %. Odhad rastu pre tento rok zhoršilo aj samotné Ministerstvo financií SR, ktoré očakáva rast HDP na úrovni 2,4 % a NBS očakáva 2,5 % rast.