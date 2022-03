Pravidelná revízia finančných zmlúv môže ročne usporiť stovky eur

Ako často kontrolovať poistné zmluvy?

Vo všetkých sektoroch finančného trhu sú revízie zmlúv prirodzené. Na úveroch sa menia sadzby, predlžujú fixácie alebo sa refinancujú do iných bánk, investície sa menia podľa životnej situácie klienta a poistné zmluvy tiež. Pravidelná kontrola dlhov a splátok ukáže, či náhodou neplatíte priveľa. Zároveň vás môže revízia nevýhodných zmlúv ochrániť pred vplyvom vysokej inflácie," hovoríPodľa neho by mal na zmeny na finančnom trhu aktívne upozorňovať klienta aj kvalitný sprostredkovateľ a pomôcť mu s výhodnejším nastavením zmlúv aj produktov. "Našim sprostredkovateľom pomáha interný online portál, kde majú prehľad o každom klientovi a jeho zmluvách. Takže dokážu za krátky čas zistiť aktuálny stav nastavených zmlúv klienta a zároveň mu ponúknuť nové riešenia," prezrádza Michal Ďuriš.Expert odporúčaprehodnocovať minimálne v dvoch prípadoch. V momente relevantných zmien na strane klienta – napríklad ak zmení príjem, zamestnanie, pri narodení dieťaťa, čerpaní úveru, rekonštrukcii nehnuteľnosti, náraste ceny nehnuteľnosti, amortizácii auta a pod. Druhým prípadom je obdobie pred výročím zmluvy. Vtedy je vhodné prehodnotiť, či medzičasom na trh neprišiel produkt, ktorý efektívnejšie napĺňa potreby klientov.K výročiu je totiž možné zmluvu vypovedať a zvoliť si bez sankcií inú, výhodnejšiu ponuku.Napríklad havarijné poistenie na vozidlo možno vypovedať štandardne raz do roka, a to najneskôr šesť týždňov pred výročím zmluvy.V prípade životného poistenia je situácia zložitejšia a mechanizmy rušenia zmlúv sa môžu líšiť. V zásade je to tak, že poistenie, ktoré sa platí raz mesačne, možno zrušiť šesť týždňov pred každou platbou. Poistenie, ktoré je splatné v ročných intervaloch, sa dá zrušiť len k výročiu uzavretia zmluvy.Hypotéky patria k rozšíreným produktom na trhu, o ktorých informujú často aj kvalitné ekonomické médiá. Ideálne je si informácie z médií alebo od známych overiť u svojho hypotekárneho špecialistu či už externého alebo priamo v banke.Pri správne načasovanom zásahu je možné predĺžiť obdobie fixácie bez navýšenia alebo iba s minimálnym navýšením úrokov. Aktuálne úroky na dlhodobo fixovaných hypotékach sa začínajú okolo 1 percenta, čo je stále veľmi výhodné.Pri aktuálnych stále výhodných cenách hypoték je riešením svoje záväzky úverov, ako je spotrebný úver, nebankové pôžičky, prečerpanie kreditky, bankového účtu či lízingu, zoptimalizovať buď do výhodnejšieho spotrebného úveru, alebo do hypotéky s násobne nižším úrokom. "Ak klient má na svojej nehnuteľnosti hypotéku, ktorá nepokrýva celú cenu nehnuteľnosti, môže si hypotéku ešte navýšiť. Z navýšenej sumy odporúčame vyplatiť všetky dlhy mimo hypotéky, ktorých úroky často presahujú 5 percent a sú pre klienta náročné na dlhodobé splácanie. S pomocou ,lacnejšej' hypotéky tak klient môže ušetriť na splátkach stovky až tisíce eur ročne," dodáva Michal Ďuriš.Svetové dianie a vojnový konflikt na Ukrajne ovplyvňuje aj situáciu na akciovom aj dlhopisovom trhu. V prípadeaj pri zmenách vo svetovom dianí je najlepšou stratégiou dlhodobé pravidelné investovanie, ktoré vyrovnáva rozkolísané trhy. "Základné pravidlo je nepanikáriť pri náhlom poklese akciového trhu a sústrediť sa na dlhodobý cieľ. Rada je počas pádu trhov dočasne zvýšiť pravidelnú investíciu, ak si to klient môže dovoliť," dodáva Michal Ďuriš.Podľa neho je dôležité zvážiť aj nastavenie fondov. ,,Klienti DSS dostali začiatkom roka výpisy zo svojho dôchodkového účtu, kde vidia výkonnosť jednotlivých fondov. Tie ovplyvňuje aktuálne vojnový konflikt na Ukrajine, aj preto odporúčam klientom transformovať fondy v druhom pilieri z dlhopisových na akciové a indexové. Bude to pre nich lacnejšie než pred mesiacom. Rýchlosť presunu nemusí byť okamžitá, môže prebiehať postupne vzhľadom na veľkosť nasporenej sumy," uzatvára Michal Ďuriš.