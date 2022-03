Heger by mal podľa Pellegriniho informovať parlament aj Slovákov, ako chce riešiť problémy spôsobené vojnou

Problémy Slovenska majú prednosť

Ľudia chcú mať istoty

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

11.3.2022 (Webnoviny.sk) - Predseda vlády Eduard Heger (OĽaNO) by mal prísť na nadchádzajúcu schôdzu parlamentu, ktorá sa začína, a informovať poslancov o riešení problémov spôsobených vojnou na Ukrajine.Na piatkovej tlačovej konferencii to povedal líder opozičnej strany Hlas-SD Peter Pellegrini . Podľa neho môže vojenský konflikt spôsobiť na Slovensku problémy v oblasti energetiky, oblasti cien potravín ale aj v humanitárnej oblasti.Pellegrini kritizoval Hegera za výrok, že má vlastný návrh plánu obnovy Ukrajiny. Primárne by sa totiž podľa opozičného poslanca mal zameriavať na problémy Slovenska. „Slovenská verejnosť si zaslúži odpovede na otázky," vyhlásil Pellegrini.Riešiť je podľa neho potrebné aj to, ako sa vysporiadame s narastajúcim počtom vojnových utečencov. Dobrovoľníci totiž podľa neho nemôžu na našej východnej hranici pôsobiť večne, keďže majú svoje rodiny aj zamestnania.„Nebude mať kto na tých hraniciach fungovať, pokiaľ to neprevezme štát," zdôraznil Pellegrini, V tejto oblasti podľa neho zlyháva aj komunikácia štátu so samosprávami. „Štát zatiaľ nedal samosprávam mandát, čo všetko môžu robiť, na základe čoho môžu konať," uviedol šéf Hlasu.Ďalšou problematickou oblasťou je podľa Pelegrinihio dostupnosť energetických zdrojov ako plyn, ropa a jadrové palivo.„Ľudia sa pýtajú a chcú mať istoty, že ich nemáme zabezpečené len na najbližších pár mesiacov, ale prežijeme aj nasledujúce roky," povedal Pellegrini. Vojna tiež podľa neho s vysokou pravdepodobnosťou spôsobí výpadok produkcie obilnín.„Rusko a Ukrajina sú jedni z najvýznamnejších producentov a pestovateľov obilnín na svete," pripomenul opozičný politik s tým, že vojna bude mať vážny dopad na zvýšenie cien komodít na svetových trhoch.Predseda Hlasu zároveň vyčíta vláde, že ak je pravdou, že o invázii na Ukrajinu vedela dopredu, mala sa na celú situáciu lepšie pripraviť.„Záujmom celého Slovenska musí byť, aby vláda, už hoci aká je, naozaj v tomto ťažkom období nezlyhala, pretože to bude mať dopad na všetkých ľudí," dodal Pellegrini.